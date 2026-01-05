為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白不審總預算 高雄大林蒲1.1萬戶遷村延宕

    2026/01/05 16:34 記者陳鈺馥／台北報導
    中央政府總預算案至今未付委審查，行政院主計總處今日示警，高雄至屏東第二條快速道路進度延宕，甚至影響高雄大林蒲遷村1.1萬戶遷村時程。（資料照，高市都發局提供）

    藍白不審中央政府總預算案，拒絕付委審查。行政院主計總處今日指出，將造成2992億元不得動支，政府第一、第二預備金及災害準備金170億元無法使用。地方建設方面，高雄至屏東第二條快速道路進度延宕，甚至影響高雄大林蒲遷村1.1萬戶遷村時程。

    立法院財政委員會今日邀行政院主計總處、國防部、海委會等機關，就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行報告。

    主計總處彙整，對地方政府主要影響有，全國循環專區試點曁新材料循環業園區申請設置計畫60億元，將影響大林蒲1.1萬戶遷村時程；TPASS行政院通勤月票執行計畫59億元，將影響全國每月約102.8萬通勤族權益。

    民進黨立委賴瑞隆今日受訪表示，藍白現在連審都不審，總預算案至今未付委，是刻意杯葛國家及地方建設；連災害準備金都不能動支，若今年發生災害，政府將沒有預算可支應，國家非常危險。

    賴瑞隆批評，藍白不審總預算案，造成地方重大建設延宕，以高雄市為例，政府好不容易推動大林蒲遷村，現在遷村經費被卡住60億元，完全動彈不得，連遷村也要拖延，影響到當地居民權益，還要繼續承受800支煙囪的空氣污染。

    賴瑞隆質疑，高雄和屏東鄉親期待已久的高屏第二條快速道路，現在也因總預算未審查，新興預算無法動用，整個工程都被拖延，嚴重影響地方發展。TPASS部分，中央有補助地方政府經費，因為總預算卡關沒有補助，高雄有9萬通勤族將受到影響。

    賴痛批，藍白國會多數為了政黨利益，杯葛癱瘓台灣，阻擋中央總預算，犧牲台灣人民及地方政府的權益，犧牲國家救災的能量，十分惡劣。「你連審都不審，直接將780億元新興計畫的國防預算擋在外面，到底居心何在？為何要癱瘓國家及各縣市的建設」。

