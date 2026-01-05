張惇涵再被點將選桃園 民進黨桃園市黨部主委：目前沒有進度

行政院秘書長張惇涵曾擔任鄭文燦時代的桃市府新聞處長。（資料照）

民進黨誰出馬角逐桃園市長仍未定，總統府副秘書長何志偉近1年勤跑桃園基層並爭取曝光，雖然他皆未正面回應是否參選。而行政院秘書長張惇涵曾擔任鄭文燦時代的桃市府新聞處長，對桃園有一定的熟稔度，地方也有一派勢力希望拱他出馬。民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香被問及桃園市長人選進度，她僅表示「目前還沒」。

民進黨桃園市長人選還喬不定，綠營議員黃瓊慧今表示，無論是積極爭取曝光、勤跑基層的何志偉，還是戰力滿點的張惇涵，都顯示民進黨內人才濟濟，「不是沒人來選，而是無法決定」，因為要挑出能跟現任市長張善政作出區隔、跟其溫吞個性劃分出來的人選不太容易。

黃瓊慧表示，何志偉擔任過議員及立委，之後進入中央擔任總統府副秘書長，近1年來積極在桃園拜會基層、經營組織及拓展人脈，採一步一腳印讓市民熟悉他的存在感，算是滿早表態也很有誠意爭取提名，張惇涵過去在桃市府擔任新聞處長，對桃園有一定的程度的熟悉和了解，在回應新聞時本來就戰力滿點，經過中央的歷練後，功力、火候又更加成熟，市長張善政曾任行政院長，「秘書長戰拚院長」話題性十足，但被點名參選還是要看個人意願為主。

藍營議員凌濤直言，張惇涵在立院質詢大喊「小學生都知道少數服從多數」，根本狠狠打臉賴清德總統，一戰成名沒錯，但位置岌岌可危，「被跳船」機會劇增，索性以鄭文燦代理人同步操作，跳選桃園給自己活路，這也突顯賴清德指定的何志偉跑了這麼久，民調卻未見拉抬，眼見市長張善政穩健施政支持度突破7成，反而讓民進黨桃園市黨部保守提名議員席次，慘到連張惇涵上一場立法院備詢，都可以衝擊桃園初選選情。

