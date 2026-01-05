賴士葆稱「要不要譴責美國侵略委內瑞拉」 引發全網怒轟

國民黨立委賴士葆在立院質詢國防部副部長徐斯儉時，詢問「要不要譴責美國侵略委內瑞拉」。（資料照）

美國3日生擒委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），國民黨立法委員賴士葆今（5日）上午在立院質詢國防部副部長徐斯儉，詢問「要不要譴責美國侵略委內瑞拉」，旋即在網路上引發怒火。

賴士葆今在立院財政委員會質詢徐斯儉時，先是提問「對於美國跑去委內瑞拉抓馬杜羅，我們政府態度是什麼？」，徐回答「這個跟我們國家的利益比較沒有直接關係」，賴士葆隨即反駁那為何俄羅斯打烏克蘭「我們就講話了、譴責侵略」，並多次質問徐斯儉「（美國）這是不是侵略、是不是侵略？」

賴士葆接著表示，俄羅斯打烏克蘭也是要「保護自己的子民」，因為烏東都講俄羅斯語；俄國同時也是為了國家安全，畢竟北約在不斷東擴。

在同樣的邏輯下，賴士葆質疑台灣政府「要不要譴責美國侵略委內瑞拉，因為美國是為了自身的石油利益，安一個罪名就到別的國家去抓人。」

賴士葆後續詢問，國防部是否有防備中國有樣學樣來台灣抓人，徐斯儉強調「有相關的準備」，賴士葆又多次追問「有沒有信心不讓他們（中國）得逞？」

在聽到徐斯儉回答「有最好的準備，希望大會能夠儘快通過（預算）……」時，賴士葆因時間到了旋即離開質詢台，擔任主席的財政委員會民進黨召委李坤城，旋即補充一句「國防預算通過後他們（國防部）會更有信心」，讓現場人士忍不住會心一笑。

賴士葆的說法傳到PTT政黑板（HatePolitics ）後引發網友抨擊，許多人痛斥國民黨想譴責的話可以自己去譴責，還有人批評國民黨應該要先譴責中共軍機繞台才對。另外，不少網友想到賴士葆的女兒似乎還在美國生活，怒批他有什麼立場要求譴責。

