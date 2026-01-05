繳稅多分配少 鍾東錦：教育及醫療方面中央虧欠苗栗

苗栗縣長鍾東錦（中）致詞時，抨擊中央在教育與醫療方面虧欠苗栗縣。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府今（5）日表揚績優運動選手及教練，縣長鍾東錦致詞時抨擊中央遲未針對財劃法公布明確數據，徒增不確定性紛擾，而苗栗縣不論上繳稅收或水電供應的貢獻都遠超過許多縣市，但分配稅款反而比其他縣市少，中央實在虧欠苗栗太多，他喊話相關部會有責任與義務更加重視苗栗。

苗栗縣運動好手近4個月在各項賽事中屢獲佳績，相繼在15項全國賽事的9種運動項目穿金戴銀，囊括了37金、44銀、35銅佳績，縣長鍾東錦今日共表揚績優選手與教練188人，共頒發104萬餘元獎勵金，肯定選手與教練以堅強實力，擦亮體育大縣招牌，並感謝在地企業熱心贊助縣內的體育運動發展。

由於教育部來文表示，由於牽涉財劃法相關條文，後續對於地方政府爭取新建教室的經費將不再補助；苗縣府教育處指出，此公文可能使縣府爭取頭份國中新建30間教室，以及文中3和文7校舍工程，即使部分已進入規劃階段，也都面臨前途未卜窘境，縣府正研擬因應對策。

鍾東錦致詞抨擊，他看到這份公文嚇了一跳，也非常火大！他怒批中央連苗栗縣在財劃法的財政分級都弄不清楚，重點希望把數字開誠佈公，而不是只向立委施壓，這樣反而使政治亂了套；所謂政治應該可以協商的，否則大家都將陷入痛苦之中。

鍾東錦表示，苗栗縣上繳稅款多、分配到的額度卻比屏東、嘉義更少，明顯是個被虧待的縣市；在醫療品質方面，部立醫院的重症和癌症大樓已延宕5年，醫療品質偏弱，衛福部有責任和義務專案輔導加速升級；在教育領域方面，縣內沒有讓學子嚮往、羨慕的高中和大專院校，也令人不可思議。

苗栗縣苑裡國小獲永信杯排球賽金牌，縣長鍾東錦（中排右4）頒發獎勵金。（苗栗縣政府提供）

