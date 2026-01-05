為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中央預算卡關衝擊TPASS 桃市府：先墊付市區公車及YouBike中央應負擔款

    2026/01/05 16:27 記者鄭淑婷／桃園報導
    TPASS定期票帶動大眾運輸運量，今年中央政府總預算仍卡關，連帶衝擊TPASS補助。（資料照，桃市府提供）

    TPASS定期票帶動大眾運輸運量，今年中央政府總預算仍卡關，連帶衝擊TPASS補助。（資料照，桃市府提供）

    今年度中央政府總預算案卡關中，攸關通勤族權益的TPASS連帶受到影響，桃園市分別有「基北北桃」及「桃竹竹苗」定期票，桃市府交通局長張新福表示，目前地方政府大多有共識，市區公車及YouBike為民間經營者，若中央補助款未即時到位，會影響資金調度與營運穩定，會由市府先墊支中央應負擔款項，至於台鐵、國道客運及北北桃各捷運公司等為公營，中央補助款缺口則建議由各公司自行調度因應。

    張新福表示，以桃園市來說，基北北桃定期票今年度預算13.69億元，其中，中央補助7.49億元、地方負擔6.2億元，桃竹竹苗定期票今年度預算0.95億元，中央補助0.6億元、地方負擔0.35億元，定期票屬延續性重大交通民生政策，對減輕通勤負擔及提升公共運輸使用率具實質效益，中央不宜任意中斷，考量中央政府今年度總預算尚未完成審議，為維持定期票政策持續推動，屬地方政府應負擔的經費，仍依既有機制持續撥補各運具業者。

    至於中央補助款的部分，張新福表示，考量市區公車及YouBike為民間經營業者，若中央補助未即時到位，將影響資金調度與營運穩定，建議由地方政府先行墊支中央應負擔款，而台鐵、國道客運及北北桃各捷運公司屬公營，中央款缺口則建議由各公司自行調度因應，整體來說，應該可以支撐3到5個月。

    張新福表示，去年度中央補助款尚有未執行賸餘款，也將依規定不予繳回，並持續撥付給各運具業者使用，以確保定期票政策穩定運作。

