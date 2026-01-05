美軍140分鐘活捉馬杜羅 從「中天11傻」集體翻車看名嘴公信力危機

美軍3日對委內瑞拉發動軍事突襲引發國際關注，不少台灣網友事後翻出，前台北縣長周錫瑋與名嘴謝寒冰都曾在公開節目放話「美國不敢打委內瑞拉」等言論。（圖擷取自社群平台Threads，本報合成）

美軍日前發動空襲，140分鐘便成功將委內瑞拉總統馬杜羅夫婦解送美國受審，讓11位曾在政論節目鐵口直斷「美國不敢打委內瑞拉」、吹噓委國軍力的名嘴集體翻車，被網友嘲諷為解放軍黑科技「中天11傻」、祖國最強「嘴砲部隊」；政治學者認為，這也暴露部分名嘴的深層危機，為了迎合中國導致言論偏頗，將在國際地緣政治議題徹底失去話語權與公信力。

律師林智群日前在社群平台發文，整理出「嘴砲部隊」11名成員，包括唐湘龍、楊永明、呂禮詩、栗正傑、郭正亮、苑舉正、賴岳謙、帥化民、謝寒冰、周錫瑋與介文汲等人。在美軍空襲發生前，這群名嘴在中天政論節目輪番上陣，皆斷言美國沒有能力、甚至不敢對委內瑞拉動武。

翻開這份名單，其中不乏退役軍官、外交官，甚至有前國安會官員，退將帥化民曾嘲諷，美國看起來聲勢浩大，卻遲遲不敢動手；退將栗正傑則以委國擁有500枚防空飛彈為由，稱對美軍來講很麻煩；前外交官介文汲聲稱馬杜洛有其軍事實力，不是省油的燈；前國安會副秘書長楊永明更直接嗆聲美國，如果美國動手將演變為「中美對決」，小小損失將變成「大大挫敗」。

隨著美軍空襲成功，11傻的評論影片在Threads、PTT等各大平台引發朝聖熱潮，周錫瑋、謝寒冰的評論影片被大量瘋傳，1天吸引100萬人次瀏覽，有超過1萬人分享、轉傳；PTT網友譏諷：「節目應改名電視笑話冠軍」、「這些人的國際觀與央視完全同步」，還有網友辛辣點評：「首戰即終戰，中國製雷達還沒響，美軍直升機就飛進去把總統擄走了，事實就是這麼暖心。」

政治學者對此分析，這場「名嘴翻車」事件反映台灣部分名嘴的深層危機，這些曾位居要職、各領域的專業人士，長期選擇與中國官方共用敘事，集體失去判斷能力，在重大國際事務上為了迎合對岸，導致言論偏頗、錯誤率達到100%，這些名嘴在國際地緣政治議題上，將徹底失去話語權與公信力。

