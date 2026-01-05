為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    共軍將複製委國模式對台「斬首行動」？國防部：應對各種狀況都有準備

    2026/01/05 10:57 記者陳鈺馥／台北報導
    國防部副部長徐斯儉。（記者方賓照攝）

    國防部副部長徐斯儉。（記者方賓照攝）

    美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜羅（Nicolás Maduro）。關於中國可能複製類似「斬首行動」應用在台灣。國防部副部長徐斯儉今天在立法院受訪表示，國軍在突發狀況應處規定裡，對於應付各種狀況都有準備。

    徐斯儉指出，國軍在突發狀況應處規定中，對於應付各種突發狀況都有所準備，平時也跟其他相關單位有所配合。關於我方以代號「萬鈞計畫」演練防衛國家元首安全，徐則回應，國軍在突發狀況是有規定，對於各種各樣的狀況，都有假設，並且有演練。

    徐斯儉說，今天委員會的議程最主要還是談預算，年度預算裡，有很多跟嚇阻不對稱作戰、嚇阻敵軍、保護戰士個裝，還有照顧官兵都有關，希望無論是年度預算還是特別預算，盼立法院都能把預算排入委員會審查，「如我之前所說的，我們願意在大院的監督底下，謹慎的來編列預算」。

    針對美軍對委內瑞拉展開軍事行動後，中國軍機艦昨天擾台是零？徐斯儉說，其實我們每天都有固定的情監偵，時間到就會公佈，他的理解是有3架次（共機）、8艘軍艦跟一艘公務艦。

