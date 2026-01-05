成大教授李忠憲挺當台南市長 林俊憲感謝：我能穩妥接住市政

民進黨台南立委林俊憲（中）。（林俊憲服務處提供）

對於成功大學電機系教授李忠憲在臉書發文分析台南市長民進黨內初選，兩位現任立委林俊憲與陳亭妃之爭的態勢。李忠憲直言，他立委的選票是投給陳亭妃；但他支持林俊憲當台南市長，因為林俊憲是1位能接住整個市政體系的人才。

對於李忠憲教授在臉書發文的肯定，立委林俊憲回應說，謝謝李忠憲教授的肯定，如同李教授的臉文內容，林俊憲才是能接住整個市政體系的人。事實上，民進黨在台南的每位立委都相當認真服務，但台南正站在關鍵轉折點，城市需要的是能整合資源、照顧生活，讓發展與日常並行的治理能力。

林俊憲表示，他跟李教授一樣，肯定陳亭妃委員長期認真服務選區，但現在的台南市政需要1位能團結民進黨，確保市政不中斷、建設能落實的市長。如同前行政院長蘇貞昌於4日下午到他的造勢現場所說，要擔任市長，除了要正派、也要能跟議會互動順暢、跟中央行政院和總統府的互動良好。

林俊憲強調，他已經具備如同蘇貞昌所說這樣的條件，目前台南有25位市議員和3位立委，跟他一起組成新的台南隊。前台南縣老縣長陳唐山、現任台南市長黃偉哲及具有中央施政資歷的蘇貞昌前院長、陳吉仲前部長，都認同他為台南規劃的市政藍圖。未來他會用市政願景說服更多市民，再次感謝李教授相信他能把這座城市好好接住，他會用穩定的治理、踏實的政策來回應這份信任。

