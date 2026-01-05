101被監控？機器人巷戰？ 拆解中共「視覺洗腦」新劇本

中國官媒《央視》、中國解放軍東部戰區在微博發布台北101大樓照片，誇大宣傳無人機「俯瞰台北」，引發質疑。（取自微博）

針對中共去年底對台發動「正義使命-2025」軍演，國安單位分析發現，此次中方大規模運用AI技術，以圖卡或影像的「封鎖視覺化」，形塑「你被包圍了」的強烈心理暗示，透過無人機拍攝台北101、機器人在台灣街道作戰的生成影片，營造解放軍可長驅直入的心理假象，搭配基隆、高雄等港口遭封鎖等假消息，形塑台灣孤立無援的社會恐慌。

視覺化暗示與假消息削弱信任

國安官員指出，此次演習展現「封鎖視覺化、攻擊指揮鏈、大規模運用AI」等混合戰特徵。首先是透過圖像或影音形塑「你被包圍了」的強烈心理暗示，例如發布無人機拍攝台北101的影片、散布「基隆、高雄等港口已被封鎖切斷」的假消息，以及製作圖卡，宣稱載運海馬士多管火箭系統的美國貨輪與神盾艦都因畏懼中國飛彈放棄援台，並配合特定KOL宣傳，形塑台灣孤立無援、美日不會馳援的社會恐慌。

其次，中方直接攻擊指揮鏈削弱國民對政府的信任，一個明顯案例就是，社群出現「國防部長關鍵時刻休假失蹤、交通部長代理」的假消息，企圖瓦解軍隊及社會對政府及核心高層的信任感。

第三，中共大規模運用AI技術，除了產製錯假帳號外，還發布機器人在台灣街道作戰的生成影片，視覺上雖然可笑，卻企圖利用視覺打破台灣民眾的國防安全感，營造解放軍可長驅直入、如入無人之境的心理假象，尤其當我國防部第一時間公布戰術位置的影像反制時，中國隨即反控我方「P圖」，將訊息導入真假難辨的混亂狀態，削弱大眾對國軍的信任。

部分媒體全文照登中方詮釋

值得注意的是，國安官員點出台灣主流媒體的高度協同，中國宣布演習當日清晨，台灣幾家設有駐中記者的媒體，幾乎同步發布類似背景新聞，為中方武力威懾形塑正當性，甚至配合操作解放軍進入領海五浬等「斬首論調」，這種將中方詮釋全文照登的現象，是此次混合戰中極為特別且值得關注的特徵。

國安官員分析，此次軍演源於內外壓力的雙重觸發，外部因素有美國對台軍售、對日本首相高市早苗「台灣有事論」施壓未果，以及對台灣政府「年底大清倉」的總攻擊；但關鍵驅動力來自中國內部，中國經濟陷入改革開放以來最嚴峻挑戰，GDP成長率創新低，北京、上海、武漢、重慶等城市接連因欠薪、社保醫保等問題出現抗爭，中方顯然試圖以高調軍演轉移內部矛盾，卻未能達成戰略目標，反而引發國際更多不信任。

