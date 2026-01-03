柯文哲拜會民進黨團 林楚茵籲：人工生殖要平權、預算審查要付委

民進黨立委林楚茵。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲與立委陳昭姿昨拜會立法院民進黨團，就「人工生殖法」代理孕母議題尋求支持。民進黨團總召柯建銘盼柯文哲幫忙總預算案與軍購；柯文哲則稱「該處理還是要處理，看怎麼處理」。對此，民進黨立委林楚茵表示，人工生殖要平權、預算審查要付委，不只人工生殖法重要，總預算與國防預算更是與民眾福祉息息相關。

林楚茵指出，昨日柯文哲為「人工生殖法」拜會民進黨團，她樂見不同政黨針對法案實質討論，讓國會回歸正常的民主運作；但她也要提醒：現在已經是2026年，但今年的總預算竟然還沒辦法審查。

她批評，柯文哲一邊要求支持民眾黨版的人工生殖法案，民眾黨卻也一邊與國民黨聯手，在程序委員會持續封殺今年的總預算與國防預算，連討論都不給討論。

林楚茵強調，她自上個會期就非常關心「人工生殖法」，數度與民間團體、專家學者討論，提出法案，主張將女同性配偶納入「人工生殖法」適用範圍。在兼顧子女最佳利益下，也支持放寬未婚女性使用人工生殖技術，捍衛女性生育自主權。

目前行政院版草案已送交立法院，其核心理念與她一致，皆是要尊重女性生育自主並落實兒童最佳利益保障。林楚茵認為，代理孕母因涉及倫理、母嬰健康、人權與法律等複雜問題，目前缺乏社會共識，必須「脫鉤處理」。

林楚茵重申，不只人工生殖法重要，總預算與國防預算更是與民眾福祉息息相關，勞保生育給付差額補助、TPASS行政院通勤月票等攸關民生的計畫，今年預算通通被藍白擋下，無法施行，呼籲藍白趕快讓預算付委審查，才是真正福國利民。

