柯文哲將任張啓楷競選總幹事 稱要在嘉義市Long Stay

民眾黨創黨主席柯文哲（左）今宣布將任張啓楷（中）競選總幹事。（記者王善嬿攝）

台灣民眾黨徵召立委張啓楷參選嘉義市長，民眾黨創黨主席柯文哲今到嘉義市與小草座談造勢，被問到媒體人邱明玉在政論節目提到，嘉義市國民黨會禮讓民眾黨，然而「藍白合」也難打贏選戰。對此，柯文哲表示，嘉市是民主聖地，張啓楷有財經、媒體行銷專長，是有品質的市長人選，將組最強競選團隊，長住嘉市拚選戰。

柯文哲今上午在嘉義市再耕園舉行「阿北回嘉，與小草座談」造勢活動，他提到遭羈押後的人生觀「心存善念、盡力而為」，以心臟手術為例，要進步、改變國家需要時間累積，期許台灣民眾黨、小草每人每天進步，2022年新竹市長選舉勝選，2026年要贏嘉義市，每次進步一點，最後讓國家更進一步。

柯文哲說，嘉義市是民主聖地，而且他對張啓楷有信心，將擔任張啓楷競選總幹事Long Stay嘉市，只要50人就舉辦客廳會，將這屆總統大選投給他的近4萬張選票找出來。

媒體問到，昨拜會立法院民進黨團總召柯建銘，談到幫忙協調中央政府總預算僵局，是否會與民眾黨主席黃國昌談？柯文哲說，過去立法院也不是沒遇過僵局，最後都能解決，他已經跟柯建銘說幾個黨團總召找來一起坐下來談，總有解決方法，不要意氣用事。

至於是否會與國民黨主席鄭麗文見面？柯文哲回應，不用特別為了見而見，時間到了都會見。

張啓楷說，柯文哲將擔任他的競選總幹事，中央、地方資源最強整合，以後小草、嘉義市民會常常看到柯文哲；2024年總統大選，柯文哲在嘉市拿下近4萬票，有媒體人說嘉義市長選舉人選國民黨會禮讓他，事實上「藍白」正在協調中，透過民調機制推出最強人選，有柯文哲在，「藍白合」會成功，最晚農曆過年前2月15日前整合，藍白合一定能贏過民進黨。

柯文哲今喊話要贏得2026嘉義市長選舉。（記者王善嬿攝）

柯文哲（左）今到嘉義市座談，推薦張啓楷是有品質市長人選。（記者王善嬿攝）

