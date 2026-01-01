痛斥藍白「不辦正事、浪費時間」 賴清德：我不貪不取、彈劾總統目的何在？

賴清德總統今發表新年談話後接受媒體提問，針對在野黨在立法院提出總統彈劾案，賴表示，「我不貪不取，沒有任何違法，這時對總統提出彈劾，目的何在？」（記者叢昌瑾攝）

總統賴清德今發表新年談話後接受媒體提問，針對在野黨在立法院提出總統彈劾案，賴表示，「我不貪不取，沒有任何違法，這時對總統提出彈劾，目的何在？」面對國內外挑戰、中國併吞台灣的壓力日日增強，是不是應該辦些正事，審查中央政府總預算、國防特別預算，並直言，藍白明知沒有3分之2多數還要提案，浪費時間！」

針對藍白在立法院通過總統彈劾案，要求總統已被彈劾人身分於1月22、23日到立法院說明，並於5月19日投票，賴清德表示，這會應該很感慨，行政院去年8月就將中央政府總預算送到立法院，等了3、4個月立法院都不審，這本來就是立法院的憲政權力和憲政責任，結果總預算不審、國防特別預算也不審，盡排一些涉及違憲違法的法案，又要推出對總統的彈劾，這絕對不是社會人民之福，人民也會有公道評判。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，立法院有所屬的憲政職權，但面對國內外挑戰，特別是中國併吞台灣的壓力日日增強，在這種情況下，立法院應該要思考，人民託付立法委員的責任，「是不是應該辦些正事」，審中央政府總預算、國防特別預算，就不要再做這些事情了。

賴清德說，憲政設計中對總統的咎責分為罷免、彈劾，彈劾是追究法律責任，「我去年上任到現在，我不貪不取，沒有任何違法，這時對總統提出彈劾，目的何在？」特別是在不審查總預算、國防預算的情況下，對總統提出彈劾，對人民如何交代？他個人毀譽不重要，國家生存發展、人民生活照顧才重要，「如果一定要對我提出彈劾，至少正事應該要做，牽涉國家生存發展、人民生活照顧的國防特別預算、中央政府總預算，也應該要審查。」

賴清德更痛斥，根據憲政設計、立法院職權行使法，國民黨和民眾黨固然是立法院多數，但未達3分之2，彈劾總統案程序上根本連在立法院都沒辦法通過，為什麼要把立法院寶貴的時間浪費在這裡？「明知道沒有3分之2多數還要提案，浪費時間！不把立法院寶貴時間拿來審查總預算、國防特別預算，拿來審查對國家生存發展有益的法案，把時間浪費在這裡！希望在野黨能夠清楚跟社會大眾說明。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法