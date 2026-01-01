為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    迎風頂浪也要昂首闊步！ 賴總統元旦宣示：不因政治僵局裹足不前

    2026/01/01 09:41 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德今發表「韌性之島、希望之光」新年談話時表示，我們不會因為政治僵局而裹足不前，相反的，我們會懷抱希望，積極行動，即便要迎風頂浪，也要昂首闊步，帶領國家繼續向前。（記者叢昌瑾攝）

    總統賴清德今發表「韌性之島、希望之光」新年談話時表示，我們不會因為政治僵局而裹足不前，相反的，我們會懷抱希望，積極行動，即便要迎風頂浪，也要昂首闊步，帶領國家繼續向前。（記者叢昌瑾攝）

    總統賴清德今發表「韌性之島、希望之光」新年談話時表示，國家必須大步向前，民主給我們爭辯、不同意彼此的權利，但若沒有國家，這樣的自由和權利都不存在，我們不會因為政治僵局而裹足不前，相反的，我們會懷抱希望，積極行動，即便要迎風頂浪，也要昂首闊步，帶領國家繼續向前。

    賴清德表示，2026年是台灣總統直接民選30週年，對於台灣非常關鍵，我們已經奠定非常好的基礎，除了經濟有舉世稱羨的亮眼成績，國際企業也持續加碼投資，世界都看好台灣。

    賴清德指出，國際對台灣的支持從未間斷，不只美國、日本、英國、歐盟等多國，都紛紛展現對台灣及台海和平穩定的支持，近期美國宣布史上最大的對台軍售案，和美國國家戰略報告所提到台灣的重要性，都在在告訴我們，台灣已不只是「不可或缺」，更是國際社會中值得信賴、負責任的良善力量。

    賴清德喊話國人說，我們沒有時間等待，沒有時間蹉跎，國家必須大步向前走，也絕不能走回頭路。民主給我們彼此爭辯、不同意彼此的權利，但若沒有國家，這樣的自由和權利都不存在。

    賴清德表示，身為民選總統，肩負全民付託，他會竭盡一切保護國家，並且捍衛人民得來不易的民主自由生活方式。我們不會因為政治僵局而裹足不前，相反的，我們會懷抱希望，積極行動，即便要迎風頂浪，也要昂首闊步，帶領國家繼續向前。

    最後，賴清德也感謝在每個崗位上守護國人安全的國軍、海巡、警察、消防和醫護弟兄姊妹，以及台灣所有的志工超人們，大家的付出，讓國人更安全，大家的無私，印證了台灣人是攜手扶持彼此的命運共同體。無論怎樣的考驗，我們都能一一克服；無論何種挑戰，我們都能攜手共進，寫下台灣奇蹟。

    熱門推播