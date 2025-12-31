為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國台辦扯賴清德「備戰謀獨」 學者：中共不在乎軍演打臉蔣萬安

    2025/12/31 13:29 記者陳鈺馥／台北報導
    針對台媒問及，展開交流又軍演，交流意義何在？中國國台辦發言人張晗今日回應，「賴清德當局」為一黨私利，不斷勾連外部勢力謀獨挑釁，大搞倚外謀獨、倚武謀獨、備戰謀獨，如任其一意孤行，台灣只會滑向災難。（翻攝直播）

    雙城論壇結束隔天，中國隨即對台展開軍演，30日更發射數十枚火箭彈落在台灣本島24海里鄰接區。台灣國家通訊社《中央社》今日問及，展開交流又軍演，交流意義何在？中國國台辦發言人張晗跳針回應，「賴清德當局」為一黨私利，不斷勾連外部勢力謀獨挑釁，大搞倚外謀獨、倚武謀獨、備戰謀獨，如任其一意孤行，台灣只會滑向災難；學者分析，國台辦講這些沒有什麼邏輯，而且中共根本不在乎軍演會打臉蔣萬安。

    張晗在國台辦例行記者會聲稱，當前台海緊張動盪局勢的根源，在於「賴清德當局」頑固堅持台獨分裂立場，勾連外部勢力進行謀獨挑釁。「賴清德當局」為一黨私利，不斷勾連外部勢力謀獨挑釁，大搞倚外謀獨、倚武謀獨、備戰謀獨，如任其一意孤行，台灣只會滑向災難。解放軍有關軍事行動是對「台獨」分裂勢力和外部勢力干涉的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要正義之舉。

    張晗更說，對於任何台獨分裂行徑，希望廣大台灣同胞認清「賴清德當局」台獨分裂路線的極端危險性、危害性，同我們一起反對台獨分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一和民族復興的美好未來。

    對此，成功大學政治系教授王宏仁受訪表示，國台辦講這些沒有什麼邏輯。這次軍演是中共領導人習近平下令的，中共高層根本不在乎雙城論壇，也不管兩岸現在是否進行城市之間的交流。

    王宏仁分析，對中共高層而言，這些是不重要的，中共不在乎與國民黨之間的默契，也不會考慮到台灣社會將質疑怎麼一方面交流，一方面又軍演。中國考慮的是，現在這時間就是要反擊美方對台軍售，給台灣一個教訓，趕在年底之前發動軍演。

    他強調，中共高層不在乎軍演會打臉蔣萬安，甚至認為根本就不重要，中共中央直接下達命令展開軍演，並不會跟上海市台辦做溝通，習近平的做法原本就是專斷獨權，也與過去幾年作風一致，就是不管在意地方層級。

