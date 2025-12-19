全台「跨年迎曙光」一次看！ 觀光署精選「北、中、南、東、離島」活動

觀光署2026跨年迎曙光懶人包。（觀光署提供）

2026跨年將至，全台各地推出具地方特色賞夕陽、跨年與迎曙光活動。交通部觀光署今天（19日）彙整國家風景區、主題樂園及各個縣市政府等44個特色活動，從都會星光派對、山城日出音樂會，到湖畔跨年與戰地曙光，「北、中、南、東、離島」精選活動。

北部「台北最High新年城-2026跨年晚會」已經有30年歷史，每年12月31日在台北市民廣場展開，由國內外藝人及表演團體接力演出，倒數時刻搭配萬眾矚目的台北101煙火秀。今年跨年多元舞臺將會結合四四南村、景勤一號公園、東區頂好廣場、象山公園等，讓不同的音樂風格布滿跨年晚會主舞台周邊。

中部民眾可到中台灣最具指標性的日月潭湖畔參加「2026日月潭跨年晚會『潭然心動』」，活動將於12月31日晚間於水社碼頭熱鬧登場，今年也推出水社、伊達邵雙場域同步施放跨年煙火，湖光倒影與煙火相互輝映，打造日月潭特有的跨年視覺饗宴。

晚會將由在地團隊熱情演出，包括曼輝舞蹈團、極限火舞團等多組表演者。跨年倒數後，日月潭夜空將綻放璀璨煙火，隔天還可到海拔820公尺的金龍山參加「2026金馬龍來迎曙光」，欣賞金龍山的壯麗日出，迎接新年第一道曙光。

南部民眾可參加「賞太平2025一抹紅霞」，遠眺嘉南平原及台灣海峽觀賞2025年最後一抹紅霞，同時在隔天可參加以古典音樂為主軸、號稱最有氣質的音樂會活動「阿里山日出印象音樂會」，元旦清晨於阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台舉行。

音樂會以玉山山脈、雲海與曙光為天然舞台，邀請民眾一同欣賞管弦樂團、在地原住民音樂、歌聲和舞蹈，當晨曦越過山巒、音樂隨風流動，旅客可在壯麗景致與悠揚樂聲中迎來元旦第一道晨曦，是阿里山最具代表性的迎曙光儀式。

東部民眾可到花蓮遠雄海洋公園參加跨年限定唯一梯次的「2025海洋星光之夜」，以夜宿探險島水族館為主軸，推出兩日暢遊園區、節慶晚宴、星光派對與專屬導覽等體驗，還有特別值得推薦的與海豚共進早餐籃、保證席美人魚劇場觀賞席次等亮點活動，活動需事先預約報名。

離島跨年「2025年馬祖歲末聯歡跨年晚會」，邀知名藝人及百萬網紅歌手、獨立樂團大賞獎樂團、馬祖好聲音歌唱比賽小小歌手。此外，「2026元旦迎晨曦暨升旗健行活動」將於元旦清晨登場，可於馬祖最高峰壁山迎接第一道曙光，再沿路健行至塘岐運動場參與升旗典禮。

