糗！林沛祥曬「愛國圖」解釋拒國防預算 被抓包國旗畫錯

國旗有13道星芒。（取自林沛祥臉書）

藍白立委23日第4度擋下預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，國民黨立委林沛祥在舉手表決時，面露冷笑看向民進黨立委一幕被拍下引發討論。林沛祥昨（30）日在臉書發表長文解釋不支持該案的原因，並附上一張他站在高樓廊上，背景還有一面中華民國國旗的圖片，結果被發現圖中國旗有13道星芒，比真實圖樣多出一道，他也遭網友2000多則留言灌爆。對此，林沛祥今日坦承疏失，表示未來會更加謹慎。

林沛祥昨日在臉書發表長文，表示有很多人問他：「你們到底為什麼不支持這次的國防特別預算？」他解釋，因為賴清德總統至今仍不願意到立法院面對說明。他也指出，到目前為止，政府並沒有清楚交代這1.25兆要買什麼，僅僅兩張A4紙，就要立法院通過這項「不明不白」的特別預算，種種原因才會導致他們不願支持。

不過，網友焦點全部聚焦在林沛祥文章配圖上，該圖中，林沛祥站在高樓廊上，神情嚴肅地眺望遠方，背景一張中華民國國旗隨風飄揚。不過，仔細一看，象徵「白日」部分的星芒卻多達13道，明顯與標準不符。不少網友懷疑是透過AI生成圖片，但未校閱導致失誤。

貼文下方，網友狠酸：「會不會太誇張了，哪一國的，未免也太不尊重了吧！」、「公子哥兒不要再AI擺拍了啦」、「好了啦，就是擋」、「你國旗為什麼是13星芒？」、「連國旗都是假的」。不到24小時，貼文就湧入超過2000則留言。

林沛祥今日現身留言區表示：「圖片因製圖作業疏失出現錯誤，經發現後已立即修正並更換，造成困擾，敬請見諒，未來也會更加審慎把關，感謝提醒與指正。」

