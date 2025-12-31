為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    總統：中國軍演非單一事件 威權持續擴張、升高脅迫影響全球

    2025/12/31 12:03 記者陳昀／台北報導
    賴清德今主持「中華民國115年1月份將官晉任授階典禮」，趙建國晉任中將，林獻欽、彭忠衎、張家穎、馮瑞華晉任少將。（總統府提供）

    總統賴清德今表示，近日中國在台灣周邊海空域實施軍演，並非單一事件，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域穩定帶來高度不確定風險，也影響全球的航運、貿易與和平，期許國軍將官以更高標準帶領部隊，強化戰備紀律與指揮效能，共同守護國家安全與區域和平。

    賴清德今主持「中華民國115年1月份將官晉任授階典禮」時致詞表示，晉任不僅僅是肯定將軍的卓越表現，也賦予更重大的責任，期許將官們秉持初衷，持續帶領部隊前進，為國軍革新及國防安全，做出更多的貢獻。

    對於共軍圍台軍演，賴清德表示，近日中國在台灣周邊海空域實施軍演，國軍官兵在第一時間投入兵力，以快速應變、以變制變、以及反制封鎖能力，鎮定以對、從容自若，驗證了平時訓練的成果，他要再次代表全體國人，感謝國軍的努力和辛勞，共同守護國家安全。

    賴清德指出，中國對台灣軍演並非單一事件，近期從日本周邊到南海，再到對台進行侵擾行動，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域的穩定帶來高度不確定風險，也影響全球的航運、貿易與和平。

    盼國軍成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力

    賴清德強調，面對當前多變的敵情及手段，期許各位將軍以及所有國軍幹部，以更高標準來帶領部隊，強化戰備紀律與指揮效能；從平時到戰備整備到各項即時應處，都能做到決策迅速、指管順暢、協同到位，成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力，確保國家安全與人民福祉。

    總統也逐一恭喜晉任將官，晉任中將的趙建國在過往職務任內，深耕國軍戰略規劃、推動國防自主兵力整建，展現宏觀的戰略眼光，是執行國軍轉型的重要推手。林獻欽、彭忠衎、張家穎、馮瑞華晉任少將，在維安、醫療保健、後勤整補、或政戰心輔等任務上都全力以赴，讓國軍能夠持續精進作戰能力、充實補保量能，也強化醫療韌性和官兵心理素質，並鞏固國家的中樞安全。

    賴清德說，將軍長期在各領域，所展現的領導能力與卓越績效，就是國軍持續進步、提升國防韌性的重要動力，感謝大家的付出，未來要繼續團結一致，堅定捍衛國家安全，守護民主與自由。

    總統賴清德表示，近日中國軍演並非單一事件，中國威權持續擴張、升高脅迫影響全球。（總統府提供）

