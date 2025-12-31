為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    英法德歐盟齊聲譴責中共軍演 林佳龍：展現歐洲堅定支持台海和平

    2025/12/31 12:11 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍指出，國際社會對於維持台海現狀的和平穩定已有高度共識，呼籲中國立即停止不負責任的片面軍事挑釁行徑。（資料照）

    外交部長林佳龍指出，國際社會對於維持台海現狀的和平穩定已有高度共識，呼籲中國立即停止不負責任的片面軍事挑釁行徑。（資料照）

    歐盟對外事務部（EEAS）及英國、法國、德國等3國外交部分別於本月30日發表聲明，嚴正關切中國近日在台灣周圍進行大規模聯合軍演，強調台海和平穩定對全球和平與繁榮的重要性，反對任何升高台海緊張局勢的片面作為。對此，外交部長林佳龍指出，相關聲明再次展現歐洲堅定支持台海和平穩定的立場，他對此表達誠摯感謝。

    歐盟EEAS聲明指出，維護台海現狀攸關歐盟直接利益，台海和平穩定對於區域及全球的安全與繁榮具戰略重要性；歐盟反對任何片面，特別是透過武力或脅迫手段改變現狀的行為。

    英國外交部聲明強調，台海和平對於全球繁榮及英國經濟至關重要，反對在台海使用武力或脅迫，以及任何片面破壞現狀的作為。

    法國外交部聲明指出，台海和平穩定關乎全球安全與繁榮，法國密切注意中國相關軍演行動，重申法方支持台海和平穩定，反對任何以武力與脅迫手段片面改變台海現狀。

    德國外交部聲明強調，中國軍演加劇台海緊張局勢並危及台海穩定，台海和平穩定對區域及國際安全與繁榮具有戰略意義，任何現狀的改變，均須以和平方式，並在雙方同意下進行，呼籲各方克制與對話。

    林佳龍表示，相關聲明充分展現歐洲高度關切中國透過軍演，片面升高台海緊張局勢的不當作為，以及歐洲堅定支持台海和平穩定現狀的立場。

    林佳龍也強調，國際社會對於維持台海現狀的和平穩定已有高度共識，呼籲中國立即停止不負責任的片面軍事挑釁行徑，尊重以規則為基礎的國際秩序，並停止破壞台海及區域和平穩定與安全，台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與歐盟及所有理念相近國家共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，攜手促進全球與區域的和平、穩定與繁榮。

