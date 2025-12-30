為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    我國岸際今偵獲9艘權宜輪 海巡署公布艦艇雙語廣播喊話畫面

    2025/12/30 20:05 記者黃靖媗／台北報導
    國防部30日舉行記者會，就「國軍針對中共實彈軍演應處作為」進行說明，海巡署副署長謝慶欽在會中公布海巡署驅逐中國海警船艦，以及國、共海軍船艦對峙畫面。（記者廖振輝攝）

    國防部30日舉行記者會，就「國軍針對中共實彈軍演應處作為」進行說明，海巡署副署長謝慶欽在會中公布海巡署驅逐中國海警船艦，以及國、共海軍船艦對峙畫面。（記者廖振輝攝）

    中共昨日起無預警對台發動「正義使命-2025」軍演。海巡署副署長謝慶欽說明，今（30）日中共軍演期間，我國岸際偵獲9艘權宜輪，其中1艘正在航行；謝慶欽也於記者會中公布海巡艦艇以中英文廣播應對中國海警船的影片畫面，盼避免中國海警船誤判情勢，並破除中國海警的認知作戰。

    國防部今日召開「國軍針對中共實彈軍演應處作為」說明臨時記者會。謝慶欽於會中表示，在軍演期間，我國岸際昨日有4艘權宜輪，今日增加到9艘，其中1艘正在航行中，8艘在台南、高雄泊區準備申請進港。

    謝慶欽指出，9艘權宜輪都在海巡署列管黑名單中，海巡署將密切關注，目前沒有任何異常態樣，或是與軍演有任何關聯，海巡署不敢掉以輕心，持續監控中；目前8艘準備申請進港的權宜輪，會依照正常程序，由交通部航港局依權責來核准進港。

    謝慶欽另說明，曾參加中共軍演或者是曾在海岸警戒區附近逗留、下錨等可能影響我國國家安全的船舶，海巡署有建立名單，嚴格監控。

    針對中共解放軍今日發射兩波火箭彈，謝慶欽說明，目前海上船舶人員均安，沒有任何事故發生，海巡署全程緊盯11艘中國海警船跟4艘公務船動態，確保海警船無法騷擾國內外航行的船舶。

    對於違法進入我國水域的海警船，謝慶欽表示，海巡署均採取一對一方式併航監控強勢驅離，「在中華民國的水域，只有海巡擁有執法權，絕不容許中國海警船僭越」。

    謝慶欽也說明，為了避免中國海警船誤判情勢，並破除中國海警的認知作戰，海巡艦艇在本次對應中國海警船時，特別增加一段中英文廣播，「台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突將會受到世界的制裁，海上穩定才能確保你們的國家發展，請為台海和平審慎行動」。

    謝慶欽強調，違反國際規範，以軍事脅迫恫嚇周邊國家，不僅威脅台灣，更破壞印太區域的和平穩定；中國海警船侵擾我國限制水域，從其航行樣態分析，分明是常態騷擾，絕不是執法巡查，希望中國海警切勿一錯再錯、誤判國際局勢，共同維護台海的和平穩定與發展。

    國防部30日舉行記者會，就「國軍針對中共實彈軍演應處作為」進行說明，國防部發言人孫立方（左）、海巡署副署長謝慶欽（右）就軍演圖表說明。（記者廖振輝攝）

    國防部30日舉行記者會，就「國軍針對中共實彈軍演應處作為」進行說明，國防部發言人孫立方（左）、海巡署副署長謝慶欽（右）就軍演圖表說明。（記者廖振輝攝）

