    首頁 > 政治

    美參院軍委主席籲放下分歧挺國防 藍營促依法編列軍人待遇條例預算

    2025/12/30 17:48 記者林欣漢／台北報導
    國民黨發言人牛煦庭。（資料照）

    中國解放軍29日無預警宣布展開「正義使命-2025」環台軍演，動員海、空、飛彈及地面部隊，在台海周邊多個座標同步進行模擬包圍與封鎖，美國聯邦參眾議員也接連表達公開關切及譴責，參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）表明，期盼台灣放下黨派分歧，全面資助國防特別預算，「已經沒有時間可以浪費了！」對此，國民黨表示，請行政院依法編列軍人待遇條例預算，支持國防，請民進黨不要吃自助餐。

    身兼國民黨發言人的立委牛煦庭表示，面對軍演，最辛苦的就是國軍弟兄，我們都應該要站在背後幫他們加油打氣，嚴正呼籲賴政府不要再拖延立法院通過的軍人待遇條例，趕快幫志願役的弟兄編列加薪的預算，賴政府如果願意在這個地方釋出善意，很多的憲政僵局才有打開的可能。

    牛煦庭說，該給國軍弟兄的薪水、待遇裹足不前，會讓人高度懷疑賴政府有沒有支持國防的決心，希望執政黨趕快編列軍人待遇條例預算，才有辦法順利的進行審查國防特別預算。

    牛煦庭指出，國民黨主席鄭麗文講得非常的清楚，解鈴還需繫鈴人，賴總統如果願意修正兩岸路線，也許民進黨跟共產黨也不是不能對話、不是不能交流，很多時候是存乎一心，要不要用不同的、多元的方式來為兩岸降溫，為區域和平來共同努力，這考驗每一個在台灣從事政治工作的人物。

    牛煦庭表示，中國大陸趨於強勢已經是事實，是否要用多元的手段來解決這樣的問題，值得國人深思，從軍演到更高可能的一些衝突，到最後都會破壞你我的生活、影響經濟，以及大家的生活節奏，這都不是大家所樂見，我們一直都希望局勢能夠穩定下來，而不是繼續往對抗的方向升溫。

