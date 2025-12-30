後備幹部群組截圖曝光「狂酸政府、讚解放軍」 網怒轟：查辦

國軍後備幹部私下在群組唱衰台灣、跟著藍白批評賴政府強化國防，相關對話截圖被曝光。（圖翻攝自林秉宥臉書）

台海情勢升溫，在內有藍白聯手擋國防預算，外有中共突襲對台進行大規模軍演之際，竟有國軍後備幹部私下在群組唱衰台灣、跟著藍白批評賴政府強化國防，相關對話截圖於29日晚間被曝光，引爆眾怒！

民進黨新北市議員林秉宥週一晚間在臉書丟出3張LINE聊天室截圖，披露的對話來自一個名叫「內湖後備輔導中心」的群組，群組內有人分享介紹解放軍戰機殲-36搭載激光武器系統好棒棒的介紹影片，或是轉發反綠粉專嘲諷賴清德公布的1.25兆軍事採購特別預算、跟著藍白酸賴清德「萊爾」；不然就是到現在還在揶揄大罷免，斥責民進黨是「獨裁黨」。

林秉宥看了直搖頭，慨歎「有點不太想講，但台灣人的確是應該緊張一點，看看我們的後備幹部都在聯繫群組裡面發表什麼言論……。看到民眾言必稱中華民國，門關起來每一個都是習盤子的好寶寶，這種保防工作，這種行政中立……嗯，不批評？」

大批網友看完也氣炸，「付這些人薪水幹啥？」、「應該查辦！」、「這就是黃埔軍人？」、「這些就是吃裡扒外的垃圾」、「後備軍人輔導中心，每次去都是開會時簡報寫保家衛國，草草結束開酒配飯，邊吃邊講上次去中國又玩了幾個妹子，一邊幹譙民進黨，裡面十之八九都是為了躲教召跟做生意才去」、「退休軍公教的Line群組也是這樣可怕，很多年前就是如此」、「有夠扯，有夠爛」、「太離譜了吧」、「這真的是被滲透爛到骨子裡了」。

