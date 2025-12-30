中國環台軍演 華爾街日報：試圖阻斷美日協防台灣

分析家指出，中國此次演習顯然著眼於阻斷任何協防台灣的軍事行動，尤其是嘗試切斷台灣與日本之間的海空交通，而美軍正是以日本做為重要基地。（路透）

隨著與美國及日本在台灣安全議題上的緊張關係升高，中國29日在台灣周邊海空域展開大規模軍事演習，並稱此舉是對「外部勢力干涉中國內政」所發出的「嚴正警告」。分析家指出，中國此次演習顯然著眼於阻斷任何協防台灣的軍事行動，尤其是嘗試切斷台灣與日本之間的海空交通，而美軍正是以日本做為重要基地。

《華爾街日報》29日報導，這次演習緊接在川普政府於12月中旬批准對台軍售之後。這是近年來規模最大的美國對台軍售案之一，總額超過110億美元（約新臺幣3447.7億元）。北京隨即於26日宣布，對20家美國國防企業及10名高階主管實施制裁。

請繼續往下閱讀...

北京同時也正對美國在亞太地區的重要安全夥伴日本，展開施壓行動。此前，日本首相高市早苗11月間表示，若中國試圖以武力奪取台灣，日本可能被迫捲入其中。

中國人民解放軍東部戰區29日表示，海軍與空軍部隊將「近距離逼近台灣本島」，並執行「封鎖與管制」行動，這類行動正是癱瘓或奪取台灣所需的關鍵作戰樣態。中方並聲稱，做為此次「正義使命—2025」演習的一環，將於30日在台灣周邊海域實施實彈射擊訓練。

追蹤解放軍動態的PLATracker共同創辦人路易斯（Ben Lewis）表示，中國官方媒體公開將這次演習與近期美國對台軍售掛鉤，「這本身就是對美國發出的直接訊號」。

台灣國防安全研究院（INDSR）中國軍事專家揭仲（Chung Chieh）認為，中國劃設的演習區域，尤其是位於台灣北方的部分，顯示解放軍可能嘗試切斷台灣與日本之間的海空交通，而美軍正是以日本做為重要基地。

中國國防大學教授孟祥青在接受中國中央電視台訪問時，也特別指出台灣東側、面向西太平洋的一處禁航區：「一方面，我們要確保『台獨勢力』無路可逃；另一方面，也要確保外部援助進不來。」

日本內閣26日通過一項創紀錄的防衛預算，規劃2026年4月起的年度國防支出，總額相當於580億美元，其中包括無人機與反艦飛彈等裝備，以因應中國可能對靠近台灣的日本島嶼發動攻擊。中國外交部則抨擊此舉顯示「日本右翼勢力企圖重新軍事化的動機」。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授陳奕帆指出，北京企圖藉由此次演習讓東京清楚看到，一旦發生所謂的「台灣有事」，將帶來何種實際麻煩。

台灣國安官員表示，在高市早苗11月中旬發表相關言論後，中國曾沿著「第一島鏈」部署海軍艦隊，當時最多部署近100艘艦艇。

美國本月稍早也以實際行動展現對日本的支持，2架美國B-52轟炸機與日本戰機在日本海上空進行編隊飛行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法