中國環台軍演 「台灣國防研究倡議」共同創辦人湯廣正：台與金馬海上交通恐斷

台灣國防研究倡議共同創辦人湯廣正（右二）指出，中國軍演可能中斷台灣海峽的交通運輸線，以及台灣與金馬的連結。（本報製圖）

中國人民解放軍東部戰區29日在台灣周邊展開軍事演習，動員陸海空部隊與飛彈兵力，聲稱此次行動是對反對台灣屬於中國一部分者所發出的「嚴正警告」。中國海警局29日也宣布，即日起福建海警將在台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏坵附近海域，展開綜合執法巡查。

東部戰區聲稱，做為演習的一部分，30日將在台灣周邊劃設7個海空區域，實施實彈射擊訓練，並加以封鎖。專家指出，軍演可能中斷台灣海峽的交通運輸線，包括南北向航經台海的各國船隻，以及台灣與金門、馬祖的連結。

請繼續往下閱讀...

紐約時報報導，「台灣國防研究倡議」共同創辦人、「安全台灣學會」（Secure Taiwan Associate Corporation）秘書長湯廣正（K. Tristan Tang）指出，對於試圖經由台灣海峽進行南北航行的船隻而言，這些管制區在實務上可能阻斷通行；理論上，台灣可能失去與金馬之間的海上交通聯繫。

東部戰區新聞發言人施毅表示，此次演習將模擬封鎖港口，並在台灣東側建立中方主導地位，該方向正是戰時美國及其盟友可能提供支援的主要進入路線。中國國防大學教授孟祥青在新聞節目中指出，實彈射擊的管制區域共形成5個區段，其中部分位置靠近台灣最重要的港口與軍事基地。

孟祥青聲稱，「我們的艦艇與航空器正形成一種逐步逼近台灣的新態勢，繩索正在一點一點拉緊。」

台灣國防部表示，截至29日下午，已偵獲14艘中國海軍艦艇及14艘中國海警船，在台灣周邊活動，另有一支兩棲突擊艦編組位於西太平洋。台方也偵測到數十架中國軍機在周邊空域活動。相關行動將在實彈射擊管制區正式生效時達到高峰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法