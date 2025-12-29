戲謔影片難救買氣？ 圍台軍演熱度直落 網民看膩「炸魚」

解放軍東部戰區29日晚間發布挑釁影片。（圖翻攝自東部戰區微博）

中國週一（29日）凌晨突襲宣布開展名為「正義使命-2025」的大規模圍台軍演，解放軍東部戰區晚間還發布影片，宣稱只要中國想要，「隨時都能到台北」，挑釁意味十足。而此次軍演，東部戰區雖頻發影片，在微博熱度卻直直落，顯得中國民心已疲乏。

解放軍東部戰區官方微博29日晚間發布題為「那麼近那麼美，隨時到台北」的短影片，搭配輕快的背景音樂，一開始就能看到解放軍空軍駕駛戰機，語氣充滿戲謔地稱「加個油去台北」，畫面一轉又稱「到達台灣省上空」、「哇！雲中的台灣省太美了」、「看！中央山脈」。

接著鏡頭又帶到軍艦，笑稱「喲！還有坐船來的朋友」。最後是飛行員來張自拍照，營造輕鬆寫意的氛圍。東部戰區微博還相當挑釁的附上文字：「你就在我的舷窗下，你就在我的艦艏前。伸手可掬起日月潭水，邁步可登上阿里山頂。」影片曝光後讓不少小粉紅高潮。

不過相比前幾次軍演，這次圍台演習動作雖然也大，但熱度在牆內似乎不如以往。29日消息剛曝光時，相關話題在微博衝上熱搜榜，但中午一過就掉出熱搜話題前十名，下午儘管解放軍東部戰區和官媒接連丟出演習畫面及多支影片，在微博也難維繫熱度，顯見大部分中國民眾對解放軍「炸魚」越來越無感。

