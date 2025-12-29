反轟鄭麗文 林智群：國民黨逃過來才是台灣人民倒八輩子楣！

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

中國今天（29日）凌晨突襲宣布開展名為「正義使命-2025」的大規模圍台軍演，國民黨主席鄭麗文馬上跳出來指責賴政府挑釁，還痛罵「台灣有民進黨真的是倒了八輩子的楣」，聽不下去的律師林智群忍不住怒轟：「國民黨跑來台灣，台灣人民才是倒了八輩子的楣！」

解放軍東部戰區突然宣布對台軍演，宣稱這是「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」、「捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。鄭麗文今接受廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉，民進黨只要下架台獨黨綱，台灣馬上撥雲見日，兩岸馬上能看見和平的曙光。

對此，林智群在臉書發文反轟：「鄭麗文說台灣有民進黨倒了八輩子的楣……國民黨跑來台灣，台灣人民才是倒了八輩子的楣。共產黨沒徹底消滅國民黨真的為德不卒。國民黨就是被中國人民唾棄淘汰的爛黨，結果台灣還一堆人支持？胃口真好。」

網友紛紛留言，「台灣有國民黨才是世世代代倒楣」、「台灣有賣台國民黨，真衰小」、「如果國民黨沒有來台灣，那現在我們不是日本人或美國人，至少也是堂堂正正的台灣人」、「現在那藍白整天唱衰自家人, 也不見譴責突然軍演的中共，我們有這兩個黨才倒八輩子的楣」、「不知道他們要被騙幾次才能清醒過來」、「台灣真的很衰，有這種惡鄰還一堆內奸」。

