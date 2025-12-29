為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    反轟鄭麗文 林智群：國民黨逃過來才是台灣人民倒八輩子楣！

    2025/12/29 19:50 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    中國今天（29日）凌晨突襲宣布開展名為「正義使命-2025」的大規模圍台軍演，國民黨主席鄭麗文馬上跳出來指責賴政府挑釁，還痛罵「台灣有民進黨真的是倒了八輩子的楣」，聽不下去的律師林智群忍不住怒轟：「國民黨跑來台灣，台灣人民才是倒了八輩子的楣！」

    解放軍東部戰區突然宣布對台軍演，宣稱這是「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」、「捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。鄭麗文今接受廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉，民進黨只要下架台獨黨綱，台灣馬上撥雲見日，兩岸馬上能看見和平的曙光。

    對此，林智群在臉書發文反轟：「鄭麗文說台灣有民進黨倒了八輩子的楣……國民黨跑來台灣，台灣人民才是倒了八輩子的楣。共產黨沒徹底消滅國民黨真的為德不卒。國民黨就是被中國人民唾棄淘汰的爛黨，結果台灣還一堆人支持？胃口真好。」

    網友紛紛留言，「台灣有國民黨才是世世代代倒楣」、「台灣有賣台國民黨，真衰小」、「如果國民黨沒有來台灣，那現在我們不是日本人或美國人，至少也是堂堂正正的台灣人」、「現在那藍白整天唱衰自家人, 也不見譴責突然軍演的中共，我們有這兩個黨才倒八輩子的楣」、「不知道他們要被騙幾次才能清醒過來」、「台灣真的很衰，有這種惡鄰還一堆內奸」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播