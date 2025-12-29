中共圍台軍演！航港局公告「軍演分布圖」 不影響我國商港船舶進出

中國東部戰區突宣布「正義使命-2025」對台軍演。圖為航船布告圖。（航港局提供）

中國突然宣布在台灣周邊海域展開軍演。交通部航港局評估，尚不致影響我國各商港船舶進出，航港局已採取四大措施：發布航行警告訊息、監視船舶動態、加強橫向聯繫通報，並密切掌握各商港運作情形。

針對軍演影響，交通部今（29日）指示航港局立即啟動應變作為，除進一步掌握解放軍演習動態及評估影響外，並已採取四大應變措施，以確保台灣周邊海域船舶安全。

交通部航港局表示，發布航行警告訊息部分，航港局已於29日下午透過海岸電台及海事中心發布航船布告等航行警告訊息，請航行船舶加強瞭望及避讓。

航港局表示，在中國軍演期間，將持續密切關注共軍演習動態，並與海巡署密切聯繫，即時更新訊息。另外，航港局海事中心在演習期間24小時監視周邊海域船舶動態，提醒周邊船舶遠離軍演區域，以維航行安全。同時亦將會同港務公司密切掌握各商港運作情形，即時應處。

航港局也呼籲周邊海域船隻注意接收海岸電台及海事中心推播訊息，避免進入中共軍演區域，以確保航行安全。

交通部航港局表示，尚不致影響我國各商港船舶進出。此為高雄港示意圖。（記者蔡昀容攝）

