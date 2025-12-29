「鄭習會」門票到手？ 鄭麗文軍演中預告訪中 民進黨：出賣國家莫此為甚

民進黨質疑，中共解放軍頻繁擾台，為什麼國民黨一句譴責都說不出口？難道鄭麗文已換到「鄭習會」門票？（圖由民進黨提供）

中國今晨宣布「正義使命-2025」圍台軍演，與此同時，國民黨主席鄭麗文預告明年上半年「以北京為優先」出訪，並強調與中國國家主席習近平會面具有重大戰略意義；民進黨今天質疑，中共解放軍頻繁擾台，為什麼國民黨一句譴責都說不出口？難道在持續阻擋國防預算後，鄭麗文已換到「鄭習會」門票？

民進黨指出，中國解放軍今天宣布展開繞台軍演，除了重重打臉剛辦完雙城論壇的台北市長蔣萬安外，更意圖威嚇所有台灣人民，沒想到鄭麗文不以為意，還在同一天開心宣布明年上半年出訪，「以北京為優先」，同時強調「我見了習主席之後，有很重大的戰略意義跟訊息」，言下之意是「鄭習會」已經在安排當中。

請繼續往下閱讀...

民進黨痛斥，當共機共艦頻繁擾台、解放軍大動作展開軍事演習，明顯破壞台海及區域的和平穩定，為什麼國民黨連一句對中共的譴責都說不出口？當政府積極強化國防戰力、國軍弟兄姊妹24小時堅守崗位保家衛國，為什麼國民黨在立法院還要持續封殺國防特別預算？

民進黨質疑，難道國民黨持續阻擋國防預算後，真的已經幫鄭麗文換到「鄭習會」的門票了嗎？犧牲國防、出賣國家利益，莫此為甚！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法