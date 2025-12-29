控陳玉珍幫人喬官！ 中華電信工會寄函監院盼糾正

中華電信工會日前指控國民黨金門立委陳玉珍介入金門區員工升遷，要求監院調查、糾正。（圖由民眾提供）

中華電信工會日前指控國民黨金門立委陳玉珍介入金門區員工升遷，要求公司拒絕外力壓迫；陳當時聲稱，許多基層員工多次向她陳情，指若不順從特定幹部意志即遭暗中打壓，升遷無法循正途。工會10月再寄函給監察院盼能監院糾正立法院陳委員玉珍違法關說作業。

中華電信工會指出，陳玉珍日前強行介入中華電信公司金門地區人事升遷，竟以指名方式要求中華電信公司升遷特定人士，嚴重侵害基層員工升遷權益與職場公平性。

工會表示，中華電信公司早於民國94年民營化，升遷不受外力介入及干渉，依員工努力與能力做為升遷的唯一標準，立委陳玉珍視律法無物，仍強要介入民營企業經營，要求提報金門工務科二股翁延鴻升遷，為保護員工權益、維護中華電信公司既有體制與公平，本會僅得敦請貴院糾正陳玉珍違法行徑。

工會強調，監察院本具彈劾、糾舉及審計權，並有將調查不法徇私等情移送行政院及其有關部會促其注意改善之能，憲法第95條、第97條及增修條文第7條第1項訂有明文。惠請貴院糾正逞惡以導挾權威迫之歪風。

