藍營台中市長人選比照新北採取徵召？ 市黨部：要問黨主席

國民黨主席鄭麗文今天接受媒體專訪時表示，明年將徵召台北市副市長李四川參選新北市長，台中市長之爭，民進黨已確定由立委何欣純出馬參選，國民黨則出現兩顆太陽，立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔都宣布參選，國民黨至今尚未啟動協調，是否國民黨也將採取徵召模式？台中市黨部主委蘇柏興表示，近日將啟動協調，至於是否徵召要問黨主席。

鄭麗文今天接受媒體專訪時脫口表示，明年將徵召台北市副市長李四川參選新北市長，由於台中市長選舉，民進黨早早就確定由立委何欣純參選，何欣純並於今天成立市政辦公室，但楊瓊瓔及江啟臣先後宣布參選台中市長，國民黨之前宣稱將協調，協調不成再舉辦初選，但至今尚未啟動協調。

江啟臣辦公發言人王昱翔表示，江當然希望黨部能以徵召方式決定台中市長人選，但黨部至今尚未啟動協調，江副院長最近持續勤跑基層，繼在太平舉辦親子活動，目前還在規劃其他場次，以拉近與選民之間的距離。

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，徵召是江啟臣個人想法，楊瓊瓔委員將尊重黨中央的規劃，台中市長是否採取徵召？是假設性問題不予評論，強調楊立委自30多年前參選省議員起，即時時備戰選舉，若非縣市合併，16年前，她早已規劃參選台中縣長，施政白皮書都做好了，目前除勤跑基層外，也在規劃施政白皮書，以參選台中市長。

蘇柏興針對藍營台中市長人選是否採徵召方式強調「要問黨主席」，他表示，近期將會進行協調，以了解江、楊意願，希望人選早日出爐。

