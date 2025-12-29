個資被盜連署罷免王定宇 10台南市民提告國民黨工求償

10名受害的台南市民委託立委王定宇（左5）與律師江信賢（右5）到台南地方法院遞件，對先前涉偽造罷免立委連署遭起訴的國民黨南市黨部黨工，提出竊用個資的刑事附帶民事求償之訴。（王定宇服務處提供）

首次上稿15:19

更新時間15:49（新增台南市議員王家貞回應）

民進黨台南市東區市議員初選參選人、立委王定宇服務處主任卓佩于，今（29）日上午偕同律師江信賢前往台南地方法院遞件、對先前涉偽造罷免立委連署遭起訴的國民黨台南市黨部黨工，提出竊用個資的刑事附帶民事求償之訴。

請繼續往下閱讀...

卓佩于說，歷經舉發，法院調卷、進行資料比對，及委託程序等嚴謹且冗長的過程後，這波共計有10名個人資料遭盜用的受害市民，透過王定宇服務處、委由江信賢律師向國民黨台南市黨部黨工提出民事求償之訴。

卓佩于表示，除刑事訴究外，民事求償是讓司法正義更為彰顯的重要一環，服務處和江信賢律師將全力協助受害市民對國民黨涉案黨工人員進行聲索，討回遲來的公道。

卓佩于指出，對立委的大罷免行動已然落幕，但國民黨在連署過程中的斑斑劣跡，是台灣民主史上最醜陋的印記。她抨擊在三階結果出爐後，宣稱勝利的罷免案領銜人胡永融與市議員王家貞，因為在所需份數不多的一階連署，國民黨竟有高達百餘位黨工遭收押或起訴，從黨中央到地方悉數捲入其中，胡永融及王家貞竟還能厚顏地宣稱勝利，令人咋舌。

卓強調，王定宇團隊對司法正義、市民權益的捍衛，絕不因罷免案結果出爐而停頓。她認為，民主成果非一蹴可及，大罷免的過程遠比結果重要，相較於胡永融、王家貞的無恥，她願向那些依循體制、一步一腳印的年輕罷團志工們致上最大敬意，因為在台灣的民主長廊中，他們已留下了最亮麗的身影。

對於遭到對手陣營點名，南市議員王家貞回應說，此民進黨小朋友初入政界，跟在她那聲名狼藉的立委身邊，小小年紀不學好，也確實學不到甚麼好的，滿口胡言亂語也無非是為了要爭取聲量及曝光率，好在民進黨內鬥能贏罷了！

王家貞認為，這樣的小輩若還真能贏得黨內初選，只能證明現在的民進黨還真是個不爛出不了頭的政黨，她會替那些曾經為理想奮不顧身的民進黨前輩不值而抱屈。

立委王定宇服務處主任卓佩于（右）29日上午偕律師江信賢（左）到台南地方法院遞件提告。（王定宇服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法