千名中配繳不出除籍證明成人球？ 移民署：不會逕行註銷台灣身分

移民署。（記者王冠仁翻攝）

為避免民眾同時具有兩岸戶籍，形成雙重身分而造成權利義務重疊或衝突，內政部移民署今年推動作業，要求在台生活、約1.2萬名中國配偶、定居人士繳交「喪失原籍證明」。不過，今天有媒體報導，聲稱有上千名中配繳不出來，恐淪人球。對此，移民署今天澄清，目前尚未與政府聯繫者只有278人，佔整體約2%，而且政府不會逕行註銷其台灣身分。

移民署指出，依據兩岸條例規定，今年來陸續通知原中國籍人士補繳喪失原籍證明，並基於人道及便民的立場，與陸委會提出相關替代方案及便民措施，截至12月26日止，已協助近98%通知對象完成補繳或註記等程序，尚未與政府聯繫者計278人，僅占整體約2%。

移民署強調，移民署與中央相關部會及地方政府密切配合，透過公私協力管道，盡力聯繫通知對象說明相關規定，尚未與政府聯繫者，已從今年6月底的2237人，減少為僅278人。

移民署強調，尚未找到當事人之前，不會逕行註銷台灣身分，也呼籲當事人儘速主動聯繫該署，以協助完成相關法律程序。

移民署呼籲，當事人若有特殊困難，只要有積極處理之意願及行動，移民署將與陸委會、海基會等政府機關及民間單位攜手合作，提供最大的必要協助，不會發生通知補繳期限屆滿就被註銷台灣身分的情形，並提醒切勿傳散相關不實訊息，避免造成社會大眾誤解及當事人恐慌。

