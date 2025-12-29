為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    千名中配繳不出除籍證明成人球？ 移民署：不會逕行註銷台灣身分

    2025/12/29 16:06 記者王冠仁／台北報導
    移民署。（記者王冠仁翻攝）

    移民署。（記者王冠仁翻攝）

    為避免民眾同時具有兩岸戶籍，形成雙重身分而造成權利義務重疊或衝突，內政部移民署今年推動作業，要求在台生活、約1.2萬名中國配偶、定居人士繳交「喪失原籍證明」。不過，今天有媒體報導，聲稱有上千名中配繳不出來，恐淪人球。對此，移民署今天澄清，目前尚未與政府聯繫者只有278人，佔整體約2%，而且政府不會逕行註銷其台灣身分。

    移民署指出，依據兩岸條例規定，今年來陸續通知原中國籍人士補繳喪失原籍證明，並基於人道及便民的立場，與陸委會提出相關替代方案及便民措施，截至12月26日止，已協助近98%通知對象完成補繳或註記等程序，尚未與政府聯繫者計278人，僅占整體約2%。

    移民署強調，移民署與中央相關部會及地方政府密切配合，透過公私協力管道，盡力聯繫通知對象說明相關規定，尚未與政府聯繫者，已從今年6月底的2237人，減少為僅278人。

    移民署強調，尚未找到當事人之前，不會逕行註銷台灣身分，也呼籲當事人儘速主動聯繫該署，以協助完成相關法律程序。

    移民署呼籲，當事人若有特殊困難，只要有積極處理之意願及行動，移民署將與陸委會、海基會等政府機關及民間單位攜手合作，提供最大的必要協助，不會發生通知補繳期限屆滿就被註銷台灣身分的情形，並提醒切勿傳散相關不實訊息，避免造成社會大眾誤解及當事人恐慌。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播