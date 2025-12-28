政見會後衝刺倒數 陳亭妃：我已準備好承擔台南

陳亭妃今晨5點多開始跑行程、掃街拜票，以實際行動展現「準備好承擔責任」的決心。（陳亭妃服務處提供）

民進黨台南市長初選進入關鍵階段，參選人陳亭妃立委昨晚完成政見發表會後，今天清晨5點多就開始跑行程，前往善化牛墟掃街拜票，逐攤向鄉親打招呼、握手、聊天，以實際行動展現「準備好承擔責任」的決心。陳亭妃表示，政治不只是說，呼籲市民用心體會，誰是真正為台南準備好的人，而不是用莫須有、張冠李戴、抹黑的人。

陳亭妃指出，市政不能零碎推動，必須有清楚架構與執行路徑，為此提出包括科技三軸、四季農漁業、五大觀光軸、福利六都齊與交通七彩行等政策，從產業、就業、觀光到交通全面串聯溪北、溪南與沿海山區，帶動地方經濟與城市競爭力。

科技產業方面，陳亭妃主張以農業科技、半導體、AI與綠能為核心，推動科技三軸整合升級；農漁業政策則強調建構完整通路、冷鏈系統與災損SOP；五大觀光軸期讓人潮不再集中單點，齊走進溪北、山區與海線，創造在地消費與就業機會。

此外，陳亭妃提出「福利六都齊」，強調台南作為直轄市，應享有與其他五都同等的照顧水準，未來將把台南相對落後的福利項目補齊；交通政策上則以「交通七彩行」為整體構想，透過四橫三縱快速道路與軌道路網，串聯整個大台南生活圈。另陳亭妃也著墨教育、體育與公共安全。她指出，不能讓孩子輸在起跑點，必須打造具競爭力與國際觀的教育環境。

陳亭妃強調，她始終相信「行動政府」的理念，市長在哪裡，政府就應該在哪裡，走進現場、解決問題、把預算用在真正需要的地方，是她27年從政以來的日常實踐，台南的未來，不靠抹黑決定，而是靠誰準備好了，誰能真正把責任扛起來。

陳亭妃今晨5點多開始跑行程、掃街拜票，以實際行動展現「準備好承擔責任」的決心。（陳亭妃服務處提供）

