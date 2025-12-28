藍白修法增加支出恐實質違憲 法學教授陳英鈐談「憲法第70條」關鍵角色

府院拍板財劃法不副署，停砍年金法案比照，圖為12日停砍年金法案三讀通過後，國民黨團高舉手板合照。（資料照）

立法院藍白兩黨聯手通過停砍年金法案，行政院長卓榮泰26日副署不執行，並聲請釋憲，賴清德總統也公告相關法案。中央大學法律與政府研究所教授陳英鈐投書本報《自由評論網》指出，立法院頻頻透過修法大開「肉桶法案」支票，已踩到憲法第七十條禁止增加預算支出的紅線。他強調，凡未經行政院同意而增加支出之法案，在憲法層次上均存有重大違憲疑義，「憲法法庭應釐清，未經行政院同意或推薦，立法院是否有權立法大幅增加政府支出」。

陳英鈐表示，若在行政院提出的預算案之外，立法院另行提出法律案而增加政府支出，依憲法第七十條的規範意旨，應先取得行政院同意或推薦，否則即構成實質違憲。即便相關法案形式上完成三讀，仍存違憲疑義，行政院長無當然副署義務，總統亦不負當然公布義務。

陳英鈐直言，國會議員為討好選民，時常提出各式「肉桶法案」，以稅金換取政治支持。兒童、學生、青年、壯世代與高齡者固然都值得公共政策照顧，但在財源有限的情況下，政策取捨必須由政府透過預算統籌決定，並對整體施政成敗負起政治責任。立法院的憲法角色在於監督行政院，對政府預算原則上僅能刪減，而不能增加。

他進一步指出，若立委刻意規避憲法第七十條限制，在預算案之外另以法律或決議方式增加政府支出，無論形式如何包裝，最終仍由全民買單，法律才能執行。正因如此，許多先進國家建立一項憲法原則，凡涉及增加政府支出或對公共財政設立負擔的國會表決、決議或法律草案，原則上須經政府同意或推薦，否則不得進入實質表決程序；即使形式上通過，也因未經政府同意或推薦，而不生效力。英國、法國第五共和、德國、加拿大、澳洲與紐西蘭等責任內閣制或半總統制國家都遵循這項原則。

陳英鈐續指，大法官審查會速記錄顯示，司法院釋字第二六四號解釋的形成，確實參考英、德、法等國制度。憲法第七十條的規範目的，不僅在於禁止立委於審查預算案時提案增加支出，更在於防止立委透過另行立法方式，規避憲法賦予行政權的財政提案權，以免出現「政策成敗無所歸屬，責任政治難以建立」的情況。

他也提到，英國憲法學者詹姆斯·布賴斯（James Bryce）曾批評，美國國會議員浪費公帑以嘉惠其友人或選區，卻幾乎缺乏有效制衡機制。因此，中華民國憲法主要起草人張君勱主張避開美國模式，轉而採取英國模式。

最後，陳英鈐說，行政院認為「反年改」修法違反憲法第七十條規定，但憲法法庭已恢復運作，日前副署停砍年改案，讓法案生效，並隨即聲請釋憲。憲法法庭有必要釐清，未經行政院同意或推薦，立法院是否有權立法大幅增加政府支出。

