徐巧芯稱彈劾賴清德非政治鬥爭 翁達瑞打臉：20字暴露憲政無知

立法院藍白黨團26日通過彈劾總統賴清德提案，國民黨立委徐巧芯隨後在臉書發文並貼出圖卡，強調「讓總統接受民意監督，不是政治鬥爭，是憲政底線」。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今（28）日直言，短短20個字，已充分暴露徐巧芯對憲政體制的無知。

徐巧芯在臉書發文表示，立法院正式通過彈劾賴清德總統的提案，在台灣沒有任何人能凌駕法律與民意之上，不論是行政院長卓榮泰或總統賴清德皆然。這次國民黨與民眾黨提案彈劾賴總統，是對民意負責任的態度，也是監督民進黨政府，對賴清德政府違法亂紀、對憲法任意解釋、對憲法不尊重最沉重的警告。

徐巧芯指出，彈劾案也是呼應藍反獨裁、反專制的主要訴求，包含行政院屢次覆議立法院三讀法案、提釋憲、不執行軍人加薪與軍警退休金預算，以及對《財劃法》不副署、不執行等作為，已實質癱瘓立法權。她質疑賴清德在背後影響行政與司法權，破壞權力分立，因此藍白將透過彈劾案，要求賴清德到立法院說明，接受民意監督。

翁達瑞今（28）日則在臉書以「丑角當道的徐巧芯」為題發文直指，徐巧芯是一個缺乏教養的人（比中指、飆三字經、特權違停、議場穿睡衣、動口咬同僚⋯⋯），靠著特殊的選區結構才能當上立法委員。既然徐巧芯有民意支持，他就要尊重，但希望她能善盡職守，扮演好國會議員的角色。問題是，徐巧芯就是不務正業，例子不勝枚舉。

翁達瑞痛批，國民黨立委通過彈劾賴總統的提案，本身就是一場民主鬧劇。徐巧芯不只在議場投贊成票，還在臉書發文合理化彈劾賴總統的鬧劇。徐巧芯在臉書貼了一張圖卡，標題為「不是政治鬥爭 是憲政底線 讓總統接受民意監督」這短短20字，道盡徐巧芯的不學無術，以及對憲政體制的無知。

翁達瑞列出三點反駁，首先，總統要接受民意監督，機制是四年一次的大選，而非立法院的彈劾提案；其次，彈劾總統只適用重大濫權，包括違反憲法規範，但賴總統是否違憲，不是國民黨立委說了算；第三，若國民黨立委認為賴總統違憲，那就應該向司法院提起違憲聲請。等大法官判決賴總統違憲，國民黨立委才有彈劾賴總統的正當性。

翁達瑞強調，這三個基本憲政知識，徐巧芯似乎一無所知。國民黨提案彈劾賴總統就是政治鬥爭，但徐巧芯卻說不是。對徐巧芯的說詞，我不會覺得奇怪，因為這就是她的教養。徐巧芯廁身國會殿堂，其實就是丑角當道，也是民主制度的反諷，更是台灣社會的悲哀。

