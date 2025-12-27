至年底防災士完訓 內政部：村里長及幹事6799人、整體約11萬人

內政部今天表示，今年補助辦理村里長防災士培訓，年底將有6799位村里長及幹事完成訓練，完訓率約6成。（內政部提供）

台灣長年面臨颱風、地震等天然災害挑戰，政府推動防災士培訓。內政部今天表示，今年特別補助辦理村里長防災士培訓，年底將有6799位村里長及幹事完成訓練，完訓率約6成，預計年底前整體防災士完訓人數可達11萬人，超過原訂10萬人目標，未來將持續透過多元培訓管道，包含村里長、人民團體、社區媽媽、國軍役男等不同群體，系統性推動防災士培訓，從基層社區、鄰里扎根強化防災量能，打造具韌性的台灣社會。

內政部表示，今年補助地方政府辦理村里長防災士培訓，截至11月底，已有5747位村里長及村里幹事完成訓練，12月將再有1052位完訓。村里長與村里幹事是社區防災體系的核心，完成防災士訓練後，將成為社區防災的關鍵種子，在災害發生時即時協助民眾避難，降低傷亡風險。今年度村里長整體完訓率預估接近6成，其中台北市、台南市、高雄市、新竹市及金門縣的參與率均超過6成，顯示地方對防災工作的高度重視與積極投入。

內政部指出，截至12月22日已計有9萬4102人完成取證，男性6萬3248人，女性3萬854人，女性防災士的參與成果同樣亮眼。以內政部輔導的有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社為例，今年共辦理10梯次防災士培訓課程，場場額滿，顯示全民投入防災的能量持續擴大。

內政部提到，除民間力量外，國防部也針對入伍常備役男培訓防災士1萬2千餘名，進一步擴充防災人力基礎。未來，內政部將持續協助地方政府推動防災士培訓，並逐步擴大納入外籍看護、長照照服員、社區媽媽等多元族群，全面強化基層防災能力，提升社會整體應變韌性。

