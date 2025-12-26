國防特別條例4度遭封殺 「雙軍種副司令」季連成向藍白喊話

行政院政委季連成表示，國家安全沒有意識形態，也不應有藍白問題，而國家遭受威脅是全民責任，不只是軍人責任。（記者陳品妤攝）

藍白立委日前第4度封殺8年1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，具有「雙軍種副司令」資格的退役中將、行政院政委季連成接受本報專訪時表示，國家安全沒有意識形態，也不應有藍白問題，而國家遭受威脅是全民責任，不只是軍人責任。

季連成指出，「軍事採購不是今天拿100元，就可買到100元的東西」，是要經過準備；每年政府公務預算、國防預算是有限的，採購要預作準備，而國防特別條例與特別預算，是要讓政府前幾年所規劃的準備，可以付諸成真。

請繼續往下閱讀...

季連成強調，我們國家處境艱難，不是想要買武器就可以買得到，「全世界大概只有一個國家能賣給我們」，不像別的國家隨時可以買到。台灣軍購上面臨很多問題，這些問題一定是經過雙方默契，「他願意賣，我們也有準備買，這樣才能夠放到計劃」。

季連成說，國防部採購軍備，要有戰略構想，「要怎麼打、要買什麼武器，要先有打的想法，才編列採購什麼樣武器裝備」。以前國軍是「有什麼、打什麼，有什麼裝備，就打什麼仗」，可是現在不能這樣做，因為軍事的變化太快了，中共現代化兵力是難以想像。

季連成指出，如果我們還是用「有什麼、打什麼」，來面對中共軍事威脅，這是沒有辦法的，「應該是要打什麼樣戰爭、打什麼樣的仗，要買什麼樣的武器」，所以我們買的任何武器，都來自於全程戰略構想。

季連成表示，總統所講要建構「台灣之盾」，「難道台灣不需要建立防空網來保護自己安全」？而且防空安全網，從低空、中空到高空，是綿密的成形，不是說買一項武器，就可以負責全部，「一個高空防空飛彈去打低空目標，不是很浪費嗎」？

季連成強調，「敵人用無人機的時候，我們有摧毀無人機的武器系統；敵人用火箭彈的時候，我們有摧毀敵人的火箭彈的武器系統；用長程導彈，我們有摧毀它的武器系統，這就是矛與盾」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法