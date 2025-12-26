為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德質疑立法院卡關總預算沒資格談憲政 國民黨批：原形畢露

    2025/12/26 09:23 記者施曉光／台北報導
    圖為國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    

    賴清德總統昨天以總預算卡關，怒嗆立法院「有什麼資格談憲政」，國民黨今日表示，立法院早已三讀通過軍人加薪、提升警消退休金修法，賴政府違法不編預算，才會導致如今僵局，該黨並批評賴總統「原形畢露」，一句「有什麼資格」，踐踏民有、民治、民享的開國精神，更令全民驚覺，原來我們的民權，還要看總統覺得有沒有資格？

    國民黨強調，國會是代表民意的殿堂，政府應依法執行國會三讀通過的法案，尤其提升軍警消待遇，是落實照顧國家英雄，賴政府寧願把錢給「馬桶商」買軍火，卻不照顧軍人，談何提升國防、抵抗侵略？民進黨的低級政治操作，欺騙不了國人！

    國民黨表示，審查預算、監督行政是立法院的天職，在野黨要求軍人加薪、武器達標，哪點不是為了保衛國家？身為總統的賴清德，不善盡溝通協調的責任，只想要國會乖乖聽話，甚至情勒全民、高喊「在野獨裁」，根本只想掌權、不想負責。

    國民黨指出，賴清德動用大法官封殺立法權，如今又喊出「資格論」，恐怕就是坐實其口中的「不是表決多數就是贏」，只有贊成賴清德、支持民進黨的聲音才算數，但民權不是賴清德的施捨，不需賴清德同意才有資格，監督的聲音更不是雜質，而是代表民意制衡的力量。

