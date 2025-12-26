季麟連送「手槍」挺謝龍介 社群熱議：陸戰隊工廠的槍流出？

國民黨確定徵召黨籍立委謝龍介二度參選台南市長，昨日舉辦首場造勢活動時，國民黨副主席季麟連竟當場拿出「手槍」送給謝龍介，還要他作勢開一槍，引發社群議論。（資料照）

國民黨24日確定徵召黨籍立委謝龍介二度參選台南市長，昨日舉辦首場造勢活動時，國民黨副主席季麟連卻當場送「手槍」給謝龍介，季麟連還在台上直接組裝好並要謝龍介「開一槍」，謝也將槍舉高響應，引發社群議論。資深媒體人周玉蔻批評，要多仇恨的政黨，才會用開槍為選舉造勢？也有網友質疑，「這是台南人想要的市長嗎？」、「為何退休人士還可以拿到陸戰隊工廠的手槍？」

周玉蔻批季麟連：想搞政變、暗殺？

季麟連25日出席造勢活動時，親自送上手槍給謝龍介當禮物，他不僅在台上直接進行裝填彈夾等組裝動作，還聲稱原本要帶一枝長槍來，但在高鐵上怕不方便，就拿一支最新的手槍，並稱這支手槍是陸戰隊員的工廠所做，想藉此預祝謝龍介旗開得勝，火力全開。活動人員則稱手槍是「吉祥物」。

周玉蔻對此在臉書發文砲轟，「是有多蠢？多壞？多沒人性？多仇恨的政黨，才會用開槍為選舉造勢？！台北剛發生恐攻案，竟然在賴總統的政治發源（本命）地台南市開槍？居心暗喻太險惡！」周玉蔻也質疑，「主導開槍的國民黨副主席季麟連還是軍人出身！想幹嘛？想搞政變、搞暗殺嗎？」

此事在threads上也引發網友議論，只見網友批評「謝龍介選台南的第一件事就是拿槍出來威脅台南人？」、「為什麼退休人士還可以拿到陸戰隊工廠的最新手槍？」、「現在送禮都送手槍，『槍砲彈藥刀械管制條例』遇到國民黨自動失效嗎？」、「都提到裝子彈了應該是真槍吧？」、「台南沒有人報警喔？」、「兵工廠的槍為什麼會流出來？這樣是不是代表有很多槍都外流出去了？」

