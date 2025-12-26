2026彰化縣長選情有利綠營？ 9屆3度輪替 「綠一藍二」魔咒又被翻出

立委陳素月（左3）可望獲得民進黨徵召，競逐明年縣長大位。（陳素月服務處提供）

距離明（2026）年縣市長大選剩下不到1年，彰化縣從第11屆1989年到目前第19屆2022年選上的縣長，9屆選舉歷經3次政黨輪替，全是「民進黨1任、國民黨2任」的交替循環，現任國民黨籍縣長王惠美2任屆滿明年卸任，如果以此政黨輪替邏輯來看，明年百里侯之戰，對民進黨相當有利。

1989年周清玉以49.25%得票率險勝國民黨施松輝48.51%得票率，成為第1位入主縣府的民進黨籍縣長，也是彰化縣首位女縣長，但之後幾屆包含翁金珠、魏明谷，民進黨籍縣長皆在執政1任後遭逢輪替；反觀國民黨的阮剛猛、卓伯源與王惠美，皆成功連任。

政壇把「綠一藍二」政黨輪替解讀為民進黨拚翻頁的利基，這從民進黨類初選競爭激烈，好比台語俗諺「頭過身就過」4人全力拚民調，輪替「慣例」對參選人的信心加持。

然而，「慣例」卻讓藍營基層感到焦慮，前立委沈富雄政論節目上，大膽看衰國民黨彰化縣長選情，認為彰化缺乏強勢戰將，選情偏弱。此番言論在彰化藍營支持者發酵，憂心「逢二必輪替」的魔咒又來了？

魔咒歸魔咒，回歸現實面；立委陳素月本月底有望獲得民進黨徵召參選縣長，其形象清新、基層實力雄厚，還有民進黨內組織嚴密、基層動員力強的新潮流系奧援，不過，落敗的前彰化市長邱建富對民調數據表達強烈質疑，揚言不排除退黨參選，這顆「不穩定炸彈」是否因此出現「三腳督」選舉局面，成了左右綠藍勝負的關鍵選票，值得民進黨正視。

國民黨人選未定，拖延未必有利。彰化謝家身兼彰化縣黨部主委的立委謝衣鳯和弟弟、彰化議長謝典霖，礙於政治環境很難讓親姊弟「府會」共治，彰化副議長許原龍又已表明挑戰明年議長寶座，謝家要有取捨。謝典霖最近頻繁上政論節目與餐會，意有所指爭取縣長大位；謝衣鳯則始終未表態選或不選，僅強調人選會以「勝選首要考量」配合黨中央機制。

表態爭取國民黨提名的彰化縣府參議柯呈枋呼籲黨部儘快啟動公開公平的初選，將選擇權交還選民。工策會總幹事洪榮章則認為，提名人選應會在明年農曆年前後明朗。

彰化縣長王惠美2022年高票連任，2任任期明年底將屆滿。（民眾提供）

彰化縣9屆歷任縣長，3次政黨輪替，週期循環「1綠2藍」民進黨做1任、國民黨2任才會換黨做。（民眾提供）

