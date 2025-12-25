提問鄭麗文後遭大批網軍攻擊 陳方隅：沒有任何人可以幫藍營辯護

陳方隅直言，過去幾天來他遭到成千上萬網軍極力攻擊，他質疑這麼多人對提問者進行攻擊，卻沒有任何一人，可以好好地幫鄭麗文和中國國民黨的立場辯護。他也批評，「那些去肉搜學生的人們真的是很沒品」。（圖擷自臉書）

國民黨主席鄭麗文22日至東吳大學演講，卻在回應提問時嗆東吳大學政治系副教授陳方隅「沒有大腦」、「看得出是三明治（三民自）的忠實讀者」，引發外界譁然。事發後更有藍白支持者持續到陳方隅的臉書留言亂版，陳方隅今日再度對此發文直言，過去幾天來他遭到成千上萬網軍極力攻擊，他質疑這麼多人對提問者進行攻擊，卻沒有任何一人可以好好地幫鄭麗文和中國國民黨的立場辯護，他也批評，「那些去肉搜學生的人們真的是很沒品」、「這些最低劣的人們的用意很簡單，就是要讓人不敢講話，不敢發聲，不敢批判中國國民黨」，並直言「希望社會大眾都能看清楚這些噁心的鬥爭手法」。

陳方隅在臉書發文表示，成千上萬網軍極力攻擊提問者，竟然沒有人可以幫國民黨與鄭麗文辯護。他表示在鄭麗文演講後，過去3天來成千上萬個網軍帳號在臉書以及Threads上面進攻他個人，另外包含中時、中天系統也盡全力在網路發動攻擊，不過他也質疑，「這麼多人洪荒之力攻擊我個人之後，竟然．沒．有．一．個．人．可以好好地幫鄭麗文和中國國民黨的立場辯護」。

陳方隅直言，沒有任何一個中國國民黨的人們可以好好回應學生們提問的問題，為什麼國民黨這麼保守？為什麼要反同？為什麼要崇尚獨裁陣營？他也持續列出11則反問，包含：

沒有人可以合理化鄭麗文在大學演講然後教訓學生「水準不夠」以及罵人「無腦」的行為

沒有人回答什麼叫做「中華民國與中華人民共和國同屬一中」

沒有人回答為什麼以前國民黨是「一中各表」現在變成「同屬一中」

沒有人回答為什麼國民黨要一直擋軍購預算，嘴巴上又騙人說自己沒有要擋

沒有人回答為什麼國民黨要一直推出不公不義獨厚特定族群的法案

沒有人回答為什麼國民黨可以沒收一切立法程序

沒有人回答為什麼鄭麗文過去說要消滅「殘暴不義」的國民黨，現在卻以扭曲歷史的方式幫國民黨洗白

沒有人回答為什麼國民黨從反共變成親共

沒有人回答為什麼馬英九可以用放音響的方式來做演習

沒有人回答為什麼國民黨的人們可以不斷跑去中國見他們的高官

沒有人回答為什麼國民黨內有超長一串貪汙、金融犯罪、偽造文書、黑道世家、特種行業世家的現任政治人物。

陳方隅分析，這麼多人拚了命地在攻擊他個人，主要內容不外乎：我竟然可以自稱「教授」、提問時竟然要看手機筆記、一場公開的演講竟然校內老師跑去參加（國民黨青年團真的知道自己在講什麼嗎？以為所有組織都是你們中央黨部？是威權時期還沒過嗎？）要不然就是開始造謠說什麼我逼哭工作人員（平行世界？）、我搶走學生的時間不讓學生提問（我是最後一個提問）。要不就是聲嘶力竭地罵我的家人，各路網軍把中國國民黨的政客無法好好回應問題的怨氣，都發在他身上。

陳方隅感嘆「這個百年大黨真是夠神奇的了」，並批評「還有，那些去肉搜學生的人們真的是很沒品，網路討論空間長期以來就是被一群人品低下的白藍意見領袖和網軍們搞到烏煙瘴氣」、「這些最低劣的人們的用意很簡單，就是要讓人不敢講話，不敢發聲，不敢批判中國國民黨」。

陳方隅也PO出一張寫有「學生活動不應成為『特定政黨』政治鬥爭的戰場」的圖片，並指「這張圖是從國民黨的專頁那邊改的，我原圖奉還啦。到校園演講然後不敢回答問題，只敢對提問者做政治鬥爭，就是噁心」。

陳方隅在文末也直言，「沒有關係，這我看多了，各位藍營還是紅營網軍可以繼續玩，我不會受到影響的，也希望社會大眾都能看清楚這些噁心的鬥爭手法」、「輿論戰已經進行很久了，這是所有公民的最好練習題」。

