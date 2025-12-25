提名參選台南市長後首場造勢 謝龍介：對手不是林俊憲和陳亭妃

國民黨副主席季麟連（左二）贈送1把短槍，為謝龍介（中）加油。（記者蔡文居攝）

國民黨台南市長參選人謝龍介昨天獲國民黨中央提名後，今天出席在台南舉辦的首場造勢活動。謝表示，未來這場選戰非常艱困，他的對手不是林俊憲和陳亭妃，這是賴清德總統的本命區，未來勢必會傾府院黨所有行政資源回守，但他會奮鬥到底，打贏最後選戰。

國民黨台南市黨部退伍軍人委員會今天在北區總理餐廳舉辦歲末感恩餐會暨台南市長參選人謝龍介造勢活動。今天参與餐會的除了退伍軍人委員會外，尚有台南市各軍系各校友會（協會）、台南市各青溪總會（協會）與台南市青溪婦女會協會等團體約400餘人參加。會中，由國民黨副主席季麟連贈送1把短槍，為謝龍介加油。季表示，他與謝都是海軍陸戰隊出身，原本是要送1把長槍，但搭高鐵不方便，而改送短槍。

謝龍介致詞表示，他會秉持陸戰隊不怕難、不怕苦、不怕死「三不怕精神」，全力以赴。這把槍就是要打擊黑金、官商勾結，強化治安、保護台南。台南鄉親很淳厚，在台南已給了民進黨32年執政機會，但這幾年來的城市治理，令人失望，台南鄉親告訴他不忍了，覺得受夠了，希望改變一下。

謝表示，他早半年前就已宣示只做1任，用4年的時間來改變這城市。4年以後如果他的團隊做得大家不滿意，那就再換回民進黨；如果他的團隊可以信賴，讓台南幸福、溫暖和安全，請就繼續支持他們推出來的候選人。

他表示，未來這場選戰非常艱困，他不是和林俊憲陳亭妃打選戰，這是賴清德總統的本命區，勢必傾府院黨所有行政資源固守台南，但他擁有陸戰隊「三不怕精神」，將會奮鬥到底，在冰天雪地的台南，開出美麗、勝利、燦爛的花朵。

國民黨台南市黨部退伍軍人委員會舉辦歲末感恩餐會暨台南市長參選人謝龍介造勢活動，現場席開40桌。（記者蔡文居攝）

