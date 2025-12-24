國民黨通過藍白協商工作小組 李哲華：循序漸進談實質合作

國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華。（資料照）

國民黨中常會今日通過中央提名審核委員會兩黨協商工作小組案，由副主席兼秘書長李乾龍擔任召集人，委員包含政策委員會執行長傅崐萁、副秘書長兼組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲，以及需與民眾黨協商的縣市主委。李哲華表示，之後與民眾黨合作部分，可以循序漸進，依兩黨各自的工作進程來談實質上如何合作，產生最有勝算的候選人。

國民黨主席鄭麗文也於中常會發表談話時表示，會積極推動藍白合作，進行相關提名作業，未來也會按照制度，正式在中常會上宣布通過，尋求黨內正式的民主決策程序，確立所有相關的遊戲規則，務必公開、公平、公正。

鄭麗文說，遇到國家憲政危機，在野藍白兩黨攜手捍衛憲法的尊嚴，捍衛國會的尊嚴，也是藍白合作的真諦，在野黨之所以合作，是希望能夠再一次彰顯中華民國憲法代表的民主自由法治人權的核心價值，也會繼續在國會推動福國利民的政策，明年2026年大選一定要合作勝選，要保護台灣穩定政局，邁向2028的政黨輪替。

民眾黨今（24日）正式徵召立委張啓楷參選嘉義市長，對於後續如何進行藍白合？李哲華表示，他前天有跟民眾黨秘書長周榆修通過電話，過去建立的默契是，兩黨之間有任何有關選務的重大事項，會互相溝通先討論，周榆修前天有提到今天會徵召張啓楷參選嘉義市長，這部分本來就羅列在藍白合作的縣市之內。

李哲華指出，自己也有跟周榆修說，今日中常會會通過兩黨協商工作小組，之後與民眾黨合作部分，包括禮讓新竹市長高虹安連任，未來宜蘭縣、嘉義市、新北市等，可以循序漸進，依兩黨各自的工作進程來談實質上如何合作，產生最有勝算的候選人。

至於時程的規劃，李哲華說，沒有，因為兩黨之間各自有各自的作業時程，他舉例，民眾黨已經先徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，國民黨在宜蘭27日也要進行協商，就兩位最具勝選的機會的參選人先進行協調，或許定一個時間要做一些內參式的民調，這個就交由地方的協調小組去處理，所以這個沒有辦法訂一個確定的工作時程。

另外，國民黨前發言人何志勇表態爭取參選新竹市長，對黨內提出以現任新竹市長高虹安優先，何志勇說，國民黨是百年大黨，不能缺席須派黨內人選競爭。對此，李哲華表示，在確定高虹安市長無罪之後，黨中央也定調說以禮讓現任為原則，自己也跟何志勇通過電話，表達黨中央的立場，國民黨新竹市黨部主委王志豪，也有私底下跟何志勇溝通過。

李哲華表示，希望能夠依據黨中央的決策，做好藍白合作的共同行動，當然何志勇還是很堅持他的參選理念，我們也表示尊重，但是黨有黨的機制，所以等到兩黨這一個協商工作小組成立之後，然後正式的跟民眾黨進行磋商，作成決議之後，國民黨員當然就要服膺常會通過的任何決議。

另外，苗栗縣長鍾東錦今日宣布，苗栗縣第2名副縣長由前立委、現任民眾黨政策會執行長兼苗栗縣黨部主委賴香伶擔任，儼然苗栗「藍白合」。接下來國民黨執政縣市，是否也會參考類似模式？

李哲華表示，這個應該是兩個部分，第一個苗栗的部分，可能就鍾東錦因為縣政上的需要，然後認為賴香伶是一個非常好的人選，而且賴本身也是苗栗三義人，這個藍白合的部分，並不是透過討論的機制所產生的，應該是單純縣政的推動上，需要借重專業的人才，所以這個部分講起來很難去做連結。

李哲華說，兩黨協商工作小組成立之後，會就議題、縣市要合作的部分，與民眾黨進行廣泛的討論，那至於會有哪一些實際合作的狀況，可能要等進行之後才能向外界報告。

