    國際

    又1輛中製VT-4戰車報廢！僅射200發就膛炸 泰軍調查中國戰車缺陷

    2025/12/24 17:05 即時新聞／綜合報導
    至少兩輛泰軍中製VT-4戰車在這次的柬泰衝突中出現膛炸狀況。（合成圖，圖擷自X）

    至少兩輛泰軍中製VT-4戰車在這次的柬泰衝突中出現膛炸狀況。（合成圖，圖擷自X）

    泰柬邊境衝突再度爆發後，雙方使用多款中製武器互轟，不過從中國購入的軍武屢見品質問題，繼日前泰國使用的中製VT-4戰車發生膛炸後獲泰軍證實後，疑似又有另一輛VT-4戰車再度發生膛炸問題。

    綜合媒體報導，泰國使用的中製VT-4戰車砲管因爆炸而破裂，泰國陸軍也證實，這輛戰車砲管確實是因爆炸而破裂，並已展開詳細調查以確定事故原因。有分析人士指出，事故中涉及的VT-4戰車據稱在兩天的戰鬥中發射了約200發砲彈，鑑於VT-4戰車的砲管壽命理論上為500至600發砲彈，分析師認為，這起事故可能與砲管耐久性相關的製造缺陷有關。

    現又有另一輛服役於泰國皇家陸軍的VT-4戰車在戰鬥中受損，這次同樣是主砲砲管斷裂，很可能又是一次砲管爆裂。

    VT-4戰車為中國北方工業集團推出的第三代主戰車出口版本，主要由90-II式戰車改進而來，包含泰國、奈及利亞、巴基斯坦都曾購入此軍武。

