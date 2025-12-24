為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    綠批盧秀燕就職7年「只重視大外宣」下屆換黨做 藍拱選總統

    2025/12/24 17:08 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市長盧秀燕任內最後一次記者會。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕任內最後一次記者會。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕今天舉行就職7週年記者會，民進黨議員批評，致詞沒有亮點，最後一年也讓人無法期待，重大建設無不延宕、預算案案追加，下屆市長應該要換黨做；國民黨議員則說，台中市建設成績的進步，市民可感同身受，建議盧秀燕卸任後可選總統，把台中市發展經驗運用到全國。

    盧秀燕舉行台中市長任內最後一次就職記者會，除了國民黨立委、市議員到場，民進黨籍前立委林豐喜、前市議員邱素貞及市議員陳雅惠都到場。

    民進黨市議員楊典忠說，盧市長就職7週年致詞內容根本「沒亮點」，就僅是把延宕多年、去年完工的重大建設今年開幕啟用，如海洋館、綠美圖、國際會展中心。

    楊典忠說，去年許願爭取AI晶片龍頭輝達進駐破滅，還用未達中央PM2.5空品標準的13.5微克/立方公尺，掩飾民眾最擔心的廚餘垃圾問題。至於台中州廳、水湳轉運站、台中捷運藍線、機場捷運、台中巨蛋與超巨蛋建設進度也都隻字未提，連任期最後一年也不令人期待。

    民進黨議員陳淑華指出，盧秀燕任職市長7年以來，重大建設無不延宕、各項重大工程預算案案追加，浪費了台中多少時間、浪費了台中預算超過千億以上；更是全國賣地第一，拿市民的錢亂花；產業政策也毫無亮點，無能推動產業升級轉型，台中薪資年年六都之末。盧秀燕只重視大外宣，只做可以包裝、擦脂抹粉的事情，台中市應該要換黨做市長。

    國民黨市議員李中則強調，市長一一陳述7年來的政績，如空氣變好、捷運綠線通車及國際會展中心、綠美圖啟用等，其重大建設的是有進步，市民可感同身受，盧秀燕雖說，不用急著替她找工作，但是他建議盧秀燕卸任後參選總統，因為中部建設會更多，中部人才可至中央，對中部好，而台中市發展經驗也能夠運用到全國共同成長、共同發展。

    台中市長盧秀燕就職7年，召開「七年同行 幸福前行」記者會。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕就職7年，召開「七年同行 幸福前行」記者會。（記者廖耀東攝）

    盧秀燕在己者會上說，未來的新台中市長可能就在現場。（記者廖耀東攝）

    盧秀燕在己者會上說，未來的新台中市長可能就在現場。（記者廖耀東攝）

