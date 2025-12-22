中選會委員提名名單出爐 國民黨團態度曝光

中選會6位委員任期至11月3日屆滿，目前僅剩4位委員，行政院長卓榮泰將提名游盈隆擬任委員並為主任委員，另將提名胡博硯擬任委員並為副主任委員。（資料照）

對於中選會委員提名人選，行政院發言人李慧芝今（22）日表示，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆擬任委員並為主任委員，另將提名東吳大學法律學系教授胡博硯擬任委員並為副主任委員。立法院國民黨團書記長羅智強表示，依法審查，完成相關審查程序後，交由黨團大會決定。

中選會6位委員任期至11月3日屆滿，目前僅剩4位委員，依規定至少要有5位委員才能舉行委員會議並決議。李慧芝指出，卓揆在審酌後，目前7位提名人選已確定，行政院將提名游盈隆擬任委員並為主任委員，另將提名胡博硯擬任委員並為副主任委員。

另5名提名人選分別為：黃文玲律師、中華科技大學副校長李禮仲（中國國民黨推薦）、輔英科技大學蘇嘉宏教授（中國國民黨推薦）、東吳大學政治學系蘇子喬教授（台灣民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

李慧芝表示，另因中選會前委員蒙志成已於2025年6月27日請辭，行政院將提名前桃園縣桃園市長陳宗義先生擬任委員，補餘原任期至2027年11月3日止。

李慧芝強調，待行政人事作業程序完備後，會將完整名單送請立法院行使人事同意權，也期待立法院早日審議通過，使未來選務工作能夠順利推動。

