網傳張文為中配之子、第五縱隊 張榮興：造謠言論依法處理

立法院內政委員會今天邀請警政署長張榮興等人，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專案報告並備質詢。（記者方賓照攝）

張文隨機攻擊案震驚社會，陽明交通大學科技法律學院教授林志潔在臉書分享和兒子的討論內容時提到，少年的見解是「這比較像第五縱隊」，也有網路謠言稱張文為中配之子。對此，內政部長劉世芳今天表示，張文跟中配沒關係，網路謠言應適可而止；警政署長張榮興也允諾，對於相關造謠言論會依法處理。

立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳、警政署長張榮興等人，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專案報告並備質詢。

國民黨立委黃建賓質詢表示，網路不實內容造成民眾恐慌，很多謠言稱張文媽媽是中配，民進黨前參選人（指林志潔）認為應是第五縱隊，引發許多側翼跟進造謠，如今警方公開表態此為1人犯案，陸委會也澄清中配二代非事實，詢問警政署是否主動調查相關網路言論。

張榮興回應，從案發第一時間至今天上午6時止，已發現22件造謠情形，並查獲4件。造謠會造成民眾恐慌，非常要不得，因此案發至今只要發現狀況，一定要求從網路上下架，接下來啟動偵查，只要在國內，警方一定第一時間偵辦，以遏止謠言，警政署會全力來做。

國民黨立委牛煦庭認為，警方應第一時間核實訊息，依法追究意圖政治操作、造謠、煽動恐慌者。張榮興說，此案為重大案件，會在第一時間公布相關調查並澄清，而臆測對此案沒幫助，警政署的真實澄清才有幫助，未來會加強對媒體的溝通跟說明，讓民眾更清楚正確訊息。

至於警政署是否咎責造謠稱第五縱隊或中配之子的言論，張榮興允諾「可以」，會依法處理。網路上這些言論，若牽涉到可能恐嚇維安，會移送地檢署偵辦。

國民黨立委賴士葆詢問，張文隨機殺人案幾乎是鄭捷十幾年前案件的翻版，是屬於治安還是國安？內政部長劉世芳回應，依內政部、各地方警政系統看起來是隨機殺人、無差別式，屬於重大暴力襲擊的案件，比較傾向是讓社會不安的治安問題；她強調，張文跟中配沒關係，網路謠言應適可而止。

至於此案是否與第五縱隊有關？國安局副局長陳松吉表示，個案目前還在調查，內政部、警政署也對外透露沒有關聯；張榮興補充，以目前偵查進度，還沒發現類似狀況，犯案動機、有無共犯，尚在深入追查，依照目前掌握物證，判斷是模仿鄭捷的行為。

