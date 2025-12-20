為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中市北屯議員可能6＋1 選情爆炸！綠營新人陳信秀、反共歌手閩南郎全浮上

    2025/12/20 15:19 記者蔡淑媛／台中報導
    民進黨傳出新潮流有意推出新人陳信秀，其曾任前立委林靜儀服務處主任。（翻攝自陳信秀臉書）

    台中市北屯區下屆市議員選舉因人口增加，應選席次可能6加1成為7席，選情爆炸，除了國民黨、民眾黨參選新人輩出，民進黨也傳出新潮流有意推出新人陳信秀，陳曾任前立委林靜儀服務處主任，親綠的反共繞舌歌手閩南郎（陳柏源）也傳以無黨籍參選，民進黨台中市黨部主委許木桂證實皆有傳聞，但兩人未正式表態。

    許木桂表示，民進黨保守維持提名3人，其中曾朝榮將交棒兒子曾咨耀參選，為正國會派系，英系為市議員謝家宜爭取連任，新潮流將補1人，有聽說是陳信秀，如果確定，那就認真衝，他坦言陳的知名度雖不高，但選舉還有1年，好好經營就來得及，而且這次北屯新人輩出，對於陳是好機會。

    29歲的陳信秀就讀東海大學時擔任學生會長，畢業後擔任過林靜儀的服務處主任，先後在國發會、觀光署服務，據了解已經積極展開拜會地方人士。

    前立委陳柏惟最近也被傳出披綠旗上陣，不過民進黨規定參選市公職，必須入黨2年，陳則未滿2年，許木桂也說，據了解陳目前也沒有參選傾向。

    閩南郎（陳柏源）也傳出將以無黨籍身分參選北屯區議員，他在大罷免時大力聲援罷免藍委，知名度大升，上月又被中國公安以涉嫌「煽動分裂國家罪」懸賞通告，賞金逾百萬元．更有網友在Threads徵求「斬殺陳柏源的選手」，反共形象鮮明。

    北屯區議員6席次為藍4席、綠2席，國民黨黃健豪順利轉戰立委、陳成添當選台中區農會理事長後宣布不尋求連任，空出2席名額，若因人口增加，下屆還可能再增加1席，目前現任沈佑蓮、賴順仁競選連任，有意參選者有曾任盧秀燕助理的運動局專員吳宗學、工策會前副總幹事顏建程、曾任立委江啟臣助理的許育璿，以及仁和里長張永漢等，新人輩出。

    反共繞舌歌手閩南郎（陳柏源）也傳以無黨籍參選。（記者蔡淑媛攝）

    北屯區議員曾朝榮將交棒兒子曾咨耀參選。（記者蔡淑媛攝）

