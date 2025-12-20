為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    謝震武主持突放冷箭暗糗黃國昌！一句話引全場來賓爆笑

    2025/12/20 15:19 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    藍白立委日前正式提案彈劾總統賴清德，遭外界批不敢直接倒閣就是在「打假球」。對此，政論節目主持人謝震武近日在節目討論此事，突然詢問正在發言的立委林俊憲：「以你個人的資歷，你最起碼是不是該當個部長？」現場立刻傳出一陣爆笑聲，一向反應快速的林俊憲也罕見語塞。

    民眾黨主席黃國昌日前在文化大學演講時向學生表示，以他自己的學經歷，如果當年做了不一樣的選擇，「今天最起碼當一個部長」，言論曝光後引發討論。

    林俊憲在政論節目《新聞面對面》提及藍白提出的彈劾案，講到一半，謝震武突然提問：「委員可不可以簡單回答我一個問題，你有沒有認為以你個人資歷，你最起碼是不是該當個部長？」引起現場來賓一陣大笑。

    一向反應快速的林俊憲愣了一下才笑說：「我也不知道黃國昌對自己這麼有自信。」他接著酸：「那政壇裡面有資格當部長的，可能有超過1000個。」

    粉專「Mr.柯學先生」將節目片段轉至社群媒體後，引發網友熱議，網友紛紛表示：「很少看林俊憲被問到說不出話」、「通常都是俊憲丟球」、「謝律師突然問這個，太敏感了啦」；還有網友表示：「看了那麼多年，上一次看到小武哥臭人還是韓國瑜，但是是光明正大的臭，這種偷臭的還是第一次看到。」

    在 Threads 查看

