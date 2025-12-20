為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「Long Stay禮金2.0」！集集安撫「老客戶」 推普發600元現金慰助

    2025/12/20 15:17 記者劉濱銓／南投報導
    南投集集鎮公所推出5000元移居禮金後，引發長住集集的居民不平衡，公所最近再推普發600元慰助金，被認為是安撫「老客戶」消弭雜音。（記者劉濱銓攝）

    南投集集鎮人口跌破1萬人，集集鎮公所為搶救人口，今年9月起推出「Long Stay」移居禮金，入籍可獲5000元，但卻引發既有鎮民不平衡，最近公所再推普發600元，讓集集原本的「老客戶」也能獲得現金慰助，被外界稱作「Long Stay禮金2.0」，公所表示，考量美國關稅等民生重大事件，才會普發慰助金，預計明年4月發放。

    集集鎮近年受出生下滑與人口外移衝擊，人口自2023年跌破1萬人，目前人口數為9772人，公所為提振人口與地方經濟，9月起推出「Long Stay」移居禮金，只要到明年5月底遷入戶籍，或初次設籍在集集，並於明年8月31日仍在籍，就可獲得5000元禮金，盼能重返萬人大關。

    惟入籍移居禮金推出後，除了被質疑是為守住萬人人口，確保明年選舉仍可保住目前11席鎮代席次外，也引發長年住在集集的居民不平衡，質疑公所只顧爭取新人入籍，忽略真正「Long Stay」的老鎮民，根本大小眼，因此公所後來補推600元普發現金，也被認為是藉此安撫並消弭雜音。

    集集鎮公所回應，普發600元是因應今年以來的美國關稅造成的產業與就業衝擊，為降低這類民生重大事件影響，才會提出慰助金補貼鎮民，並已獲集集鎮代會審查通過，預計明年4月就會發放現金。

