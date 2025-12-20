為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    北捷連續殺人犯案時間「長得離譜」 柳采葳：要有人負政治責任

    2025/12/20 15:10 記者甘孟霖／台北報導
    台北市議員柳采葳。（資料照）

    台北車站、中山商圈昨（19日）發生隨機殺人案，台北市議員柳采葳說，令人憂慮的是，犯案時間長得離譜，犯嫌下午起就連續縱火，警方卻無法掌握行蹤，犯嫌還可以在北車製造混亂砍傷民眾後，再前往中山殺人，相關單位必須深刻檢討治安防治破口，應有人負起政治責任，給市民交代。

    柳采葳表示，此案犯案時間長得離譜，嫌犯從下午3點開始進行連續的縱火犯案，警方無法掌握行蹤，犯嫌甚至可以在製造大規模混亂及砍傷民眾後，行走地下街返回旅館更衣，並再次犯案，卻沒有即時被掌握行蹤。

    她說，凶嫌在北車犯案後，通報時間和狀況為何？警方為什麼沒有立刻在周圍人潮匯聚的車站和商圈部署大量警力加以戒備？北市身為資源最豐富的首善之區，警察局與相關單位必須深刻檢討治安防治的嚴重破口，將漏洞補起。如此重大的治安缺失，應有人負起政治責任，給市民一個交代。

    柳采葳說，社會安全網喊了多年，昨晚的慘劇卻再次證明，安全網依然存在難以忽視的缺失，不能只在悲劇後遺憾，必須持續精進社政、衛政與警政的橫向聯繫，讓隱藏在角落的風險被提前接住。

    而面對緊接而來的年末大型集會與跨年活動，她也要求強化維安，並整合捷運與街道監控，落實異常行為預警，縮短通報落差；此外，也啟動集體創傷修復，由衛生局介入，為受影響市民提供心理諮商，平復不安的情緒。

